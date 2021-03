¿Qué opina José Ortega Cano de las desgarradoras confesiones de Rocío Carrasco sobre su embarazo?

MADRID, 25 (CHANCE)

Prudencia y silencio. Esas son las máximas que imperan en la familia de Rocío Jurado después del avance que hemos podido ver este miércoles en 'Salvame' del segundo capítulo de la serie documental de Rocío Carrasco. Un trailer en el que la hija de 'La más grande' desvela la pesadilla que sufrió por el supuesto trato de Antonio David cuando estaba embarazada de su hijo David, que habría podido provocar que el niño naciese con graves problemas de salud.

Unas acusaciones gravísimas que encogen el corazón y sobre las que, por el momento, ni los hermanos de la chipionera, ni Rocío Flores ni Gloria Camila quieren pronunciarse. Idéntico comportamiento al de José Ortega Cano, que guarda silencio ante las nuevas y desgarradoras confesiones de Rociíto.

Muy serio, y de nuevo en el hospital por sus problemas de salud, el viudo de Rocío Jurado prefiere no contestar al avance del segundo capítulo de la docuserie de Rocío, que no sabemos si habrá podido ver puesto que, firme en su intención de no pronunciarse, no nos lo ha aclarado. Muy discreto, Ortega tampoco confiesa si fue testigo de los supuestos malos tratos por parte de Antonio David que la protagonista del momento revela en el nuevo y dramático episodio de su vida que desvelará el próximo domingo.