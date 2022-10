Oposición acusa a Armengol de querer una sociedad "subsidiada" y critica que suba el gasto "a costa de impuestos"

El PP, Cs y El PI censuran que la presidenta responda a los grupos de forma conjunta durante el Debate de Política General

PALMA, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del Partido Popular (PP), Toni Costa, ha acusado este miércoles a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de apostar "por una sociedad subsidiada" y ha insistido en que "donde mejor están los recursos es en los bolsillos de los ciudadanos".

En su turno de réplica en el Debate de Política General, Costa ha asegurado que la sociedad "subsidiada" era el modelo que había en Andalucía antes de que gobernase el PP. "Sus políticas no funcionan", ha apuntado.

También la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Patricia Guasp, ha preguntado a la presidenta del Ejecutivo "qué plan tiene para no depender de los subsidios". "Basa una economía solo en ayudas", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha destacado que su formación no está en contra de las ayudas anunciadas frente a la inflación, pero ha advertido que "no se pueden mantener indefinidamente". En este punto, ha remarcado que el Govern "abusa de las subvenciones" y ha apostado por una economía "más moderna" en la que no haya "prohibicionismo y moratorias".

El portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, ha considerado que el Govern actual es "un auténtico lastre para la sociedad", asegurando que "después de dos legislaturas los ciudadanos están muchísimo peor que antes". "Cuanto antes desparezca usted y su gobierno, mucho mejor nos irá a todos", ha añadido.

TECHO DE GASTO

Toni Costa se ha referido, además, al anuncio de la presidenta, quien ha comunicado que el Govern aprobará este jueves el techo de gasto de 2023, que se incrementará en 770,9 millones de euros. "Ampliando el gasto nos quiere hacer creer que no se pueden bajar los impuestos", ha censurado el 'popular'.

Así, el diputado del PP ha recordado que este incremento de ingresos se da "en gran medida gracias a la inflación", dado que le permite al Govern tener más recaudación. Por todo ello, ha insistido en que Armengol baje impuestos porque, según Costa, es la única presidenta autonómica del PSOE que no lo ha hecho.

En la misma línea que el PP, Cs ha pedido a Armengol que no "engañe" a los ciudadanos con respecto a los próximos presupuestos, dado que el Govern puede subir el gasto público "porque ha recaudado más a costa de los impuestos". "No están regalando nada", ha expresado Guasp, quien ha considerado que el Ejecutivo "fríe a impuestos" a los ciudadanos.

RESPUESTA CONJUNTA DE LA PRESIDENTA

El PI, Cs y PP también ha reprochado a Armengol que haya decidido responder de forma conjunta a los grupos durante el Debate de Política General, a pesar de que puede hacerlo de forma individual.

Para Toni Costa, esta respuesta conjunta "evidencia que está agotada, cansada, sin ideas y que ayer lo dio todo e hizo último discurso como presidenta del Govern". Además, el 'popular' ha considerado también que "evidencia el desprecio constante que tiene al Parlament" y la "soberbia que ha mostrado en toda la legislatura".

En este punto, también ha censurado que este martes IB3 retransmitiese todo el discurso de la presidenta y que este miércoles no lo haya hecho con ninguno de los discursos de los grupos parlamentarios durante la segunda jornada del debate.

Josep Melià ha señalado que este modelo de debate provoca que Armengol "pueda obviar todo aquello que le puede incomodar un poco" y ha recordado que el Debate de Política General es sobre todo para hacer balance del último año y no tanto para hacer anuncios.

También Patricia Guasp ha pedido a la presidenta que conteste uno por uno a los grupos parlamentarios, criticando que "destine 45 minutos de réplica a contestar al PP". Así, "por responsabilidad y por decoro institucional", ha reclamado que dedique una réplica a Cs.