La oposición critica la "dejación de funciones" de Comunidad de Madrid en la Cañada: "Devuelvan la luz a estas familias"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han acusado al Gobierno regional de "dejación de funciones" con la situación de la Cañada Real y han pedido que devuelvan ya la luz a estas familias y lleven a cabo una hoja de ruta "para no vulnerar los derechos" de estas personas.

Durante su turno de palabra tras la comparecencia del consejero de Vivienda, David Pérez, en el Pleno de la Asamblea de este jueves, la diputada de Unidas Podemos-IU Carolina Alonso ha indicado que ante esta situación la primera que tiene que ser "responsable" es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Para ustedes todo el mundo tiene competencias y la Comunidad no. No queremos reuniones, queremos soluciones. Mientras no haya luz difícilmente podemos decir que hay un pacto en la Cañada", ha sostenido.

A continuación, el parlamentario de Vox José Luis Ruiz Bartolmé ha indicado que el pacto del PP provoca un "problema mayor" para las familias de la Cañada y "pasan la pelota a los que vengan detrás". Cree que el PP se "ha sometido" a la agenda 20-30 y considera que con la participación de los vecinos para el avance democrático, como proponen en ese plan, "no se calentarán los hogares de la Cañada".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha lamentado también que el consejero "eche la culpa a otros" y la Cañada Real "siga sin luz", cuando son "los titulares de la Cañada Real" y siguen anclados "en la inoperancia". "¿Cómo piensan que pueden seguir viviendo así en pleno siglo XXI, añadiendo una emergencia sanitaria y el mayor temporal? Devuelvan la luz a todas estas familias", ha lanzado.

Por último, la diputada del PSOE Cristina González ha exigido que se cumpla el plan regional y ha pedido al Ejecutivo autonómico que deje de "ponerse de perfil" y de "estigmatizar a las personas que viven allí". Así, le ha pedido que abandonen "la dejación de funciones" y asuman su responsabilidad para restablecer la luz y le ha reprochado que hagan reuniones "estériles, sin una hoja de ruta para cumplir la no vulneración de derechos" de estas personas.