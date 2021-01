Oposición critica el "nefasto" plan de vacunación de la Comunidad de Madrid: "No estamos consiguiendo vacunar"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han criticado este martes el "nefasto" plan de vacunación contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid porque no están consiguiendo emplear las dosis a mayor número de población.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, ha solicitado, en rueda de prensa telemática a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que comparezca, a petición propia, ante el Pleno de la Asamblea para explicar la gestión realizada durante el temporal de nieve, así como la lucha contra el Covid-19 y el programa de vacunación.

Debido a las limitaciones reglamentarias, ha explicado Gabilondo, la comparecencia ha de ser a petición propia "única vía para que la presidenta pueda explicarse ante los representantes de la ciudadanía".

Sobre el plan de vacunación en Madrid, Gabilondo ha subrayado que, a pesar de las declaraciones oficiales sobre la existencia de un plan "muy definido y detallado", los hechos demuestran que "no estaba tan definido el plan". "Siempre se reclamaban más vacunas, pero cuando se han tenido tampoco se han utilizado", ha criticado.

En este sentido, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha lanzado la propuesta de habilitar los módulos que faltan por activar en el hospital Zendal para que se pueda establecer un servicio de vacunación en automóvil similar al que se realiza en Israel, por ejemplo, así como utilizar "todos los recursos necesarios" para aumentar los porcentajes de vacunación.

"Pediría a Díaz Ayuso que la UME, cuando termine sus labores de limpieza, se instale en Zendal a vacunar a toda la población. No estamos consiguiendo vacunar y, si no somos capaces, habrá que pedir ayuda o no llegaremos a vacunar con la población vacunada. Eso será un gran coste económico para empresas y pymes que ya se están planteando si van a poder seguir con su actividad. El Gobierno tiene que gestionar bien para dar seguridad y generar un ecosistema favorable", ha lanzado Monasterio.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha criticado también la "nefasta gestión del Gobierno de la Comunidad" con la vacunación, ya que es la región que menos porcentaje de dosis lleva empleado. "Aunque hayan privatizado el servicio y vacunado los días de la semana, somos la última, y esto es una vergüenza que tienen que explicar", ha sostenido.

Por último, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha tildado de preocupante que Ayuso haya "estado desaparecida durante toda la crisis, dedicándose a hacerse más fotos" que aportando, a su juicio, soluciones. "La gestión del Gobierno se puede resumir en dos palabras: improvisación e incompetencia", ha concluido.