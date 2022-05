La oposición cuela una enmienda para no tributar ayudas de fondos europeos al autoconsumo y el almacenamiento

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del Gobierno, eximir de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ayudas recibidas en los programas de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable y sistemas térmicos a través de renovables previstas en los fondos europeos.

Así, la Cámara Baja ha incluido esta enmienda, impulsada por el PDeCAT, en el proyecto de ley para el impulso de la rehabilitación de viviendas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que este jueves se somete a sus últimas votaciones antes de su aprobación y envío al Senado.

La propuesta del PDeCAT, recogida por Europa Press, contempla ampliar el artículo dedicado a las deducciones previstas en el IRPF para no integrar las ayudas concedidas para la ejecución de programas relacionados con el autoconsumo y el almacenamiento y la instalación de sistemas térmicos de energía renovable.

DOS EMPATES Y A LA TERCERA ENTRÓ

Para su aprobación han hecho falta hasta tres votaciones, ya que las dos primeras acabaron en empate tras votar a favor el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, el PDeCAT, Más País-Equo y Foro Asturias; mientras que el PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Teruel Existe han votado en contra; y Esquerra Republicana, EH-Bildu y Compromís se han abstenido.

En la tercera votación ya ha ganado el 'sí' después de quela mitad de la bancada de Esquerra Republicana se pasara de la abstención al voto a favor. No ha sido la única 'deserción' en el voto, ya que Inés Sabanés, de Más País, ha intentado volcar la votación del lado del Gobierno (pasando del voto favorable al 'no') y la exdiputada de Unidas Podemos Meri Pita ha hecho lo contrario, pasando del 'no' a la abstención.

Unidas Podemos sigue con un diputado menos por no cubrir la vacante dejada por Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Supremo. Y el PSOE ha perdido un voto a último hora al tener que abandonar el congreso la exvicepresidenta Carmen Calvo tras enterarse en el hemiciclo del fallecimiento de su hermano Francisco.