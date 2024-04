Oposición Madrid niega que sea ilegal condonar deuda a familiares de residentes fallecidos: "Solo hace falta humanidad"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La oposición de la Asamblea de Madrid (Vox, PSOE y Más Madrid) ha reclamado a la Comunidad de Madrid que condone la deuda de los familiares de residentes fallecidos en la primera ola del Covid-19 y ha negado que sea ilegal hacerlo.

Así lo han expuesto en el Pleno de la Cámara los distintos grupos durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE para pedir que se estudien todas las vías para paralizar estos cobros.

"Era y es su competencia y es su ley de precios públicos la que permite esta condonación. Así que es falso que les hiciera falta el permiso del presidente Sánchez o del Gobierno de España", ha lanzado la diputada del PSOE Lorena Morales, quien ha afirmado, además, que el proceso de petición de este dinero ha sido "nulo" porque han vulnerado el "procedimiento administrativo".

Asimismo, ha calificado de "chapucero" al Ejecutivo regional por reclamar este pago a los herederos cuando "al ser un precio público ni son deudores ni responsables". Morales ha apuntado también que se condonaron otras deudas a raíz del Covid como "las tasas de los bares que tenían máquinas tragaperras".

También ha sido crítico el parlamentario de Vox José Ignacio Arias Moreno, para quien "no es de recibo no haber usado la humanidad" para dirimir estos casos. Cree que "siempre hay una segunda oportunidad" y ha instado a la Comunidad a "subsanar el error". "No pasa nada por reconocer un error, subsanarlo y evitar mucho más sufrimiento de las familias, de las personas que fallecieron durante la primera y segunda ola de la Covid", ha resumido.

Por parte de Más Madrid, la diputada Alodia Pérez ha calificado de "gobernantes crueles e indecentes" por pedir este pago a unos familiares que "han recibido cero veces desde el Gobierno". Ha afeado que a estas familias le hayan llegado en cuatro años "dos cartas", una "diciéndoles qué suerte que se iban a ahorrar unos eurillos con el impuesto de sucesiones" y otra "pidiéndoles lo que les debían de una mensualidad".

Por último, la parlamentaria del PP Esther Platero ha asegurado que la Comunidad de Madrid está usando "las mismas herramientas jurídicas" que el resto de comunidades autónomas. Ha defendido que el PSOE desde el Gobierno no ha elaborado ninguna modificación para "contemplar excepciones" en la misma. Ha recordado, además, que en otras autonomías donde gobernaban antes del 28M los socialistas --como Navarra, La Rioja o Valencia-- "reclamaron" dinero a los familiares de los fallecidos.