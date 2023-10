La oposición reclama en la Asamblea de Madrid soluciones para la Cañada Real tras tres años sin luz

El PP defiende que la Comunidad de Madrid ha hecho "todos los esfuerzos" para la resolución total del conflicto

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea (Más Madrid, PSOE y Vox) han reclamado este lunes soluciones para la Cañada Real, cuando se cumplen tres años desde que se les cortase el suministro eléctrico.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, celebrada en la Cámara regional, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha puesto de manifiesto que lo que hay que hacer es "conocer bien la Cañada Real" y ha invitado a todos los que se dedican a ella a que estén "una semana completa ahí" porque verán "distintas condiciones y distintas realidades".

Criticando previamente la "superposición de burocracia y de capas" que dilatan el problema, Monasterio ha sostenido que ella conoce "a muchas familias que han estado ahí esperando que se les diera una vivienda". A su parecer, la solución no es "dar suministro a asentamientos" sino "hacer vivienda social" para que no hayan "niños chapoteando en el barro" o enfermos "encerrados en chabolas".

"Cuando uno está ahí todos los días se da cuenta de las realidades de cada una de las familias: son muy distintas y hay que saber responder. Para eso tenemos una Consejería de Asuntos Sociales y si no, la cerramos", ha lanzado, al tiempo que ha insistido en que las administraciones tienen que "mostrar un interés".

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha trasladado su solidaridad a las familias que viven ahí y ha reiterado que es necesario que las administraciones "lleguen a acuerdos".

"Yo soy plenamente consciente de que el Gobierno de España ha dado pasos en firme, que hay un convenio que lleva mucho tiempo pendiente de firma entre las tres administraciones y que el Gobierno de España está impulsando con intensidad en los últimos meses", ha remarcado. Y es que el socialista ha reconocido que en este tema hay "cruces de competencias" pero ha remarcado que "el problema es tan grande que hace falta que todos colaboren".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sostenido que este es un "aniversario triste para todos" porque el hecho de que las familias lleven "tres años sin luz" se traduce en que en su vida cotidiana los vecinos no se pueden duchar con agua caliente, que los niños no pueden estudiar con luz, que no pueden tener ropa limpia o calor en invierno.

"Se dan unas condiciones casi unas condiciones inhumanas, que son apuntaladas por el Gobierno de la señora (Isabel Díaz) Ayuso y del señor (José Luis Martínez) Almeida. Son gobiernos que crueles, inhumanos y que hacen dejación de su responsabilidad con respecto al problema de la Cañada", ha subrayado.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha hecho hincapié en que este es un problema "de enorme complejidad que lleva más de 50 años en la Comunidad de Madrid" pero ha defendido que la Administración regional ha hecho "todos los esfuerzos desde hace muchos años para iniciar la resolución global de este conflicto".

En este sentido, ha recordado que hace unos días el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, firmó la renovación de un convenio que va a permitir que 180 familias salgan de la Cañada Real y sean realojadas en otras viviendas. Con esto, según ha desgranado, serán 408 familias las que desde 2018 han sido reubicadas en otras ubicaciones.