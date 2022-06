La oposición reprueba a Gallardo y PP y Vox culpan al PSOE de convertir las Cortes un "lodazal" y crear "bulos"

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

PSOE, Grupo Mixto --UP, Cs y Por Ávila-- y UPL-Soria YA han respaldado la Proposición No de Ley presentada por los socialistas para reprobar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por las palabras pronunciadas sobre personas con discapacidad en el pasado Pleno de las Cortes, una iniciativa que ha sido rechazada por PP y Vox que han arremetido contra el PSOE por convertir las Cortes en un "lodazal" y difundir "bulos".

Con esta votación finalmente ha decaído la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE a través de la que se pedía que la Junta reprobara las palabras de García-Gallardo en la pasada sesión parlamentaria al referirse a la procuradora socialista Noelia Frutos cuando señaló: "No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo".

La viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha sido la encargada de defender esta iniciativa que, como ha reconocido, le crea "profunda tristeza", ya que se trata de una "falta de respeto tal" que genera "vergüenza". Además, ha lamentado que tras sus palabras en el hemiciclo el vicepresidente no hubiera rectificado.

"Dijo lo que pensaba y pensaba lo que decía", ha afeado Gómez, quien ha criticado también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por "callar" ante el "vergonzoso comentario". "El que calla otorga", ha reseñado, tras lo que le ha culpado de disculparse "en diferido" y "obligado" ante las críticas de los colectivos que trabajan en la discapacidad.

"Se faltó al respeto a mi compañera y a todas las mujeres con discapacidad que tienen que superar el doble obstáculo", ha defendido Gómez, quien ha alabado la labor realizada por su compañera Noelia Frutos, a quien se ha referido como una "mujer luchadora". "Noelia es un ejemplo para todas las mujeres y usted, señor Gallardo, no es ejemplo de nada", ha insistido.

Para la procuradora socialista el "respeto y la tolerancia" es "incompatible" con los comentarios del vicepresidente, por lo que reclamó al PP que defina de qué lado está: "Al lado de Noelia Frutos y de todas las 'noelias frutos' de Castilla y León o del lado de quienes las vejan y faltan respeto".

En el debate de esta iniciativa el procurador de Vox David Hierro ha defendido el compromiso del vicepresidente con las personas con discapacidad y ha enmarcado este debate en el "nerviosismo" del PSOE ante las elecciones de Andalucía. "Siguen manteniendo la alerta antifascista, generando bulos y relatos para injuriar y lanzar falsas acusaciones", ha manifestado.

En este punto ha relatado las diversas colaboraciones de García-Gallardo con colectivos dedicados a las personas con discapacidad antes de ocupar cargos públicos. "Nosotros somos del partido de Abascal y Ortega Lara y ustedes los socios de los herederos de ETA", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha afeado que el PSOE lleve este debate al Pleno cuando los trabajadores de Siro se manifiestan en la puerta porque "ven como su proyecto de vida está en peligro". "¿Qué estarán pensado los trabajadores de Siro al comprobar que no debatimos la forma de ayudarles sino que estamos discutiendo si debemos reprobar a un señor o no por lo que hace como vicepresidente de la Junta?", se ha preguntado el 'popular'.

"Los trabajadores de Siro y los ciudadanos no merecen este debate", ha zanjado De la Hoz, quien ha culpado al PSOE de hacer de las Cortes un "lodazal" cada vez más "sucio y repugnante". "No nos van a encontrar en ese juego político", ha advertido el 'popular', quien ha garantizado que su grupo no "bajará al barro a pelear con quien ha perdido cualquier posibilidad de convencer con los hechos".

En este punto ha reclamado al PSOE que si quiere hablar de personas con discapacidad es necesario "elevar" el debate y presentar propuestas, tras lo que ha rechazado "seguir en el barro", un punto en el que se ha preguntado si el PSOE también reprobará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones en el Senado al denominar "disminuidas" a las personas con discapacidad

RESPALDO DE OTROS GRUPOS

No obstante, la iniciativa socialista sí ha contado con el apoyo de los tres partidos que forman parte del Grupo Mixto. Así, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha señalado que esta situación debería "avergonzar" a todos los representantes de la Cámara.

"Dejemos el circo y no permitamos ni un sólo paso atrás hacia actitudes que pensábamos superadas", ha señalado.

Por su parte, el procurador de Cs, Francisco Igea, quien ha insistido en que en la Cámara el vicepresidente faltó al respeto a una persona con discapacidad y a "más personas", en referencia a sus declaraciones sobre el aborto. "Usted ha faltado al respeto a media comunidad, esto, señor García Gallardo, le viene grande, se va usted a hacer daño, yo de usted lo dejaría", le ha advertido Igea al vicepresidente.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha respaldado la reprobación propuesta por el PSOE. "Le voy a tratar como si fuese un demócrata, tiene usted muchos apellidos pero ninguna educación, es intolerable e inaceptable que alguien que ostenta un cargo institucional como la Vicepresidencia de la Junta dispense un trato vejatorio a una persona en estas Cortes", ha señalado.

Fernández ha considerado "intolerable" que García-Gallardo no haya rectificado sus palabras. "Gallardo usted hoy tiene la oportunidad de pedir perdón pero usted no le llega a Noelia Frutos ni a la suela de los zapatos".

Para cerrar el debate, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha afeado que García-Gallardo haya "sobrepasado" el "límite" del "respeto personal". "Ha conseguido en dos meses rebasar los límites del respeto y compostura", ha concluido.