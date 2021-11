Oramas defiende su rechazo a PGE ante el "maltrato" a Canarias y critica la falta de partidas para La Palma

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha defendido este miércoles su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, ya que "maltrata" a Canarias "de la peor de las maneras" y ha criticado que no se incluya una partida especial destinada a la isla de La Palma, afectada por la erupción del volcán.

"En unos Presupuestos, donde aumenta el gasto público y las inversiones, a las islas Canarias se les maltrata de la peor de las maneras, a pesar de su pobreza, de su paro y de sus problemas", ha lamentado Oramas durante el debate de Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

Canarias ha contado con normas especiales por su lejanía e insularidad, que son hechos estructurales que deben compensar los PGE con una financiación especial para estar en igualdad de condiciones respecto al resto de territorio. A esto se suma que Canarias es la comunidad autónomas más afectada por el impacto de la pandemia, ya que registró una caída de su PIB en 2020 que duplicó a la media española.

"Ante lo que está por venir, Canarias es la comunidad autónoma más vulnerable, ya que todo depende del transporte aéreo y marítimo", ha alertado Oramas, tras defender su "no" a los PGE porque no incluyen las partidas del REF, no hay fondo de reconstrucción europeo para las islas y no cuentan con partidas suficientes para la inmigración.

La diputada ha criticado que Sánchez no se quede en el debate de este miércoles porque "no le interesa oír a los representantes de determinados territorios".