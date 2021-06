Orange se abre a reducir en 30 los despidos del ERE, pero los sindicatos lo consideran insuficiente

Los representantes sindicales reclaman un plan de prejubilaciones y garantías de que no haya más despidos colectivos a futuro

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Orange ha movido ficha en la segunda reunión para negociar el ERE sobre 485 trabajadores en su sociedad central en España (Orange Spagne S.A.U.) y se ha abierto a reducir en 30 los despidos, una propuesta considerada "insuficiente" por los sindicatos.

La reducción del número total de afectados del ERE, que supone el 7% de la plantilla de la firma en el país, se haría mediante el traslado de este personal a la filial de torres Totem, unidad separada del grupo que empezará a operar en el país antes de que termine el año, según han indicado fuentes sindicales a Europa Press.

En este sentido, se ha hecho hincapié en la necesidad de aplicar "voluntariedad" de estos traslados, un criterio que los sindicatos quieren ampliar a todas las personas afectadas por el ERE y que Orange ha asegurado que priorizará a la hora de ejecutar el expediente.

Aunque la propuesta ha sido considerada como "insuficiente", los sindicatos han reconocido la voluntad negociadora de la empresa, que mantiene un "no rotundo" a retirar el ERE.

Siempre según los sindicatos, la dirección de Orange ha asegurado que "analizará" algunas propuestas de los trabajadores y las partes intensificarán su agenda de reuniones, debido, en opinión sindical, a la cercanía de la huelga convocada para el 18 de junio.

PROPUESTAS TRABAJADORES

Ante esta situación, los sindicatos han propuesto un plan de prejubilaciones hasta 2026 que abarcaría a los mayores de 52 años con un 90% del sueldo total, incluyendo variables, frente a la propuesta de Orange de 100 prejubilaciones para mayores 55 años con el 80% del sueldo fijo.

El plan sindical contaría con unas condiciones mejores que las del 2016, ya que consideran que la empresa gana e ingresa más que en ese año y en el expediente argumenta "razones técnicas" para los despidos, no económicas.

En la misma línea, también se ha propuesto un aumento de las indemnizaciones a 65 días por año trabajado sin tope de anualidades, muy por encima de la propuesta inicial de Orange, que limitaba a dos años de remuneración la indemnización.

Del mismo modo, los sindicatos también requieren garantías de empleo a la firma para llegar un acuerdo. Entre estas garantías figuraría un compromiso de no realizar otro despido colectivo en cinco años, no realizar externalizaciones que se traduzcan en una menor plantilla en la sociedad y la reincorporación de aquellos despidos por bajo rendimiento considerados no procedentes.