Orange Bank lanza una campaña para impulsar el pago a través del móvil

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Orange Bank ha lanzado una campaña con la que busca impulsar, mediante una promoción para nuevos clientes, los pagos 'contactless' a través del teléfono móvil, que se han incrementado a raíz de la pandemia del Covid-19, "dando mayor seguridad a los usuarios".

En un comunicado, el banco digital lanzado por la operadora de telecomunicaciones detalla que a través de su campaña '[email protected]' ofrecerá hasta 30 euros a aquellos clientes que abran su Cuenta Orange Bank entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

De manera inmediata se les abonará 15 euros en su cuenta corriente al vincular la tarjeta Orange Bank a su móvil, ya sea con Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay; y, además, por cada pago que hagan a través de alguna de estas apps, se les abonará un euro, hasta un máximo de 15 euros.

Sin mínimo en las compras, los usuarios tendrán un plazo de 60 días desde que se abran la Cuenta Orange Bank para poder utilizar esta promoción, que sigue los pasos del "éxito" de su campaña 'Bienvenida' lanzada en junio.

Orange destaca que con esta iniciativa pretende impulsar el pago a través de dispositivos NFC (Near Field Communication) y recuerda que con este objetivo lanzó en julio su tarjeta Digital First que hace posible el pago móvil de inmediato, sin necesidad de tener una tarjeta física, y que fue la primera tarjeta de débito en España y la zona Euro que se emite sin mostrar numeración ni datos sensibles.

TARIFA PREPAGO

Por otro lado, Orange ha informado de que ha adelantado a este mes de noviembre la tradicional promoción navideña 'Más Gigas' a través de la cual obsequia cada año durante esta temporada a sus clientes de prepago con gigas adicionales.

En concreto, por realizar una recarga por importe igual o superior a la cuota de su tarifa entre el 3 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2021, los clientes de las tarifas Go Run, Go Fly, Mundo 15, Mundo 20, Tu Mundo y Holidays Spain recibirán 15 GB de regalo, mientras que los de las tarifas Navega, Go Walk, Mundo 10 y Tu Mundo Mini obtendrán 10 GB.

Podrán disfrutar de esta promoción tanto los nuevos clientes de estas tarifas, a los que se les aplicará la promoción de forma inmediata en el momento del alta, como los clientes de cartera, que tendrán que responder OK al SMS que les llegará tras la recarga para recibir su regalo o acceder a la promoción llamando al 1211, en recargaygana.orange.es o en Mi Orange.