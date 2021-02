Orange considera "caro" el precio de salida de la subasta de la banda de 700 MHz para el 5G

La operadora prevé que su red 5G alcance una cobertura del 51% al cierre de 2021 y del 90% en 2022

El consejero delegado de Orange España, Jean-François Fallacher, ha calificado de "caro" el precio inicial de 1.170 millones de euros fijados para la próxima subasta de espectro en la banda de 700 MHz, clave para el despliegue del 5G, pero se ha mostrado satisfecho por la disposición mostrada por el Gobierno a revisar esta cifra.

En la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2020, Fallacher ha explicado que el precio de salida recogido en el borrador de las condiciones de la subasta de 700 MHz en España está en línea con el precio medio final y cerrado que se ha registrado en la subastas celebradas en otros países europeos.

En este sentido, ha remarcado las dificultades que atraviesa tanto el sector español de las telecomunicaciones como la propia Orange debido tanto a la crisis provocada por el Covid-19, como a la tendencia del mercado hacia el bajo coste, todo ello en un momento en el que tienen que elevar su capacidad de inversión.

Así, ha remarcado que además de adquirir las frecuencias, lo importante es que los operadores las usen y para eso hace falta invertir en equipos de red. "Tenemos que tener un poco de margen de maniobra para poder invertir en estos equipos y desplegar más rápido las redes 5G", ha incidido.

Asimismo, también ha señalado que en la compañía se han extrañado de la existencia de "ciertas asimetrías" en los distintos bloques de frecuencias sacados a subasta, así como de las velocidades de despliegue que se imponen a los operadores que se resulten adjudicatarios.

Sin embargo, también se ha mostrado muy satisfecho con la actitud dialogante que está teniendo el Gobierno con los operadores de telecomunicaciones a través del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, y de que se haya abierto a la posibilidad de revisar el precio inicial.

En este contexto, Fallacher ha señalado el "enorme interés" de la empresa por participar en esta subasta en la banda de 700 MHz, ya que es "clave" para que una compañía que invierte tanto en infraestructuras como Orange tenga una amplia cobertura de la nueva tecnología móvil.

COBERTURA 5G

Orange prevé que su red de la nueva tecnología móvil 5G llegue a más de 400 ciudades españolas a finales de 2021, con una cobertura poblacional superior al 51%. Actualmente, la empresa ya ofrece sus servicios 5G en 121 ciudades, lo que representa una cobertura del 15%.

En este sentido, la empresa detalla que prevé que su cobertura 5G aumente hasta el 27% al cierre del primer trimestre de 2021, al 36% en el segundo y al 44% en el tercer. Asimismo, Orange espera que su cobertura 5G alcance el 90% del país en 2022.

La directora general de Red e IT de Orange en España, Mónica Sala, ha explicado que este despliegue se realizará combinando las tecnologías NSA (Non Stand Alone) y DSS, hasta que la tecnología SA (Stand Alone) este disponible, y permitirá incrementar la velocidad de conexión de los clientes respecto a tecnologías anteriores.

ORANGE BANK

Por otro lado, la empresa también informa de que Orange Bank ha cerrado 2020 con más de 70.000 clientes, cifra que supera el objetivo marcado para el conjunto del año de 55.000 clientes, así como con más de 100 millones en depósitos de clientes, frente a los 80 millones registrados al cierre del tercer trimestre.

Asimismo, el director del área residencial de Orange, Diego Martínez, ha informado de que la entidad también ha financiado la compra de terminales por valor de más de 200 millones de euros en el segundo semestre de 2020, que se suman a los 300 millones de euros que financió en los seis primeros meses del año.

En esta línea, también ha destacado el lanzamiento por parte de Orange Seguros de un seguro de vida para clientes residenciales con contratación 100% digital, que se suma al seguro de comercios lanzado en septiembre 2020.

En este contexto, Fallacher ha señalado que el objetivo de Orange pasa actualmente por centrarse en su negocio principal de telecomunicaciones y en los de banca y seguros actualmente en marcha y ha descartado entrar en el corto plazo en otros servicios como la energía o la seguridad, como han hecho otros operadores de telecomunicaciones.