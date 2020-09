Orange lanza una tarifa social convergente para familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Orange ha lanzado una nueva tarifa social convergente destinada a los colectivos más vulnerables del país con el fin de colaborar en la reducción de la brecha digital en España, que permitirá a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital acceder a fibra y telefonía móvil por un precio de 14,95 euros al mes.

El director General de Personas, Comunicación y Relaciones Institucionales de Orange, Ignacio de Orúe, ha anunciado el lanzamiento de esta tarifa durante su intervención en DigitalES Summit y ha afirmado que probablemente se trata de la primera tarifa social convergente que pone en marcha un operador en Europa.

En concreto, la Tarifa Social de Orange incluye por 14,95 euros al mes, la mitad que la tarifa más barata del mercado español, acceso a Internet con fibra simétrica 100 Mbps, línea fija con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y una línea móvil con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales y un bono de 3GB de datos para navegar a máxima velocidad móvil.

Orange abrirá próximamente la primera convocatoria para solicitar el acceso a esta nueva tarifa convergente accesible, que sus usuarios podrán disfrutar durante doce meses renovables y que no tiene compromiso de permanencia.

Los hogares que quieran optar a ella podrán solicitarla, entre el 1 y el 31 de octubre, a través de la línea específica 900 909 228, donde se confirmará si cumplen las condiciones para su contratación y se les informará de la vía para presentar la documentación necesaria.

Los requisitos para acceder a la misma son un justificante como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y un certificado de empadronamiento, ya que la instalación del fijo se realizará a nombre del beneficiario de la ayuda en el domicilio en el que está empadronado.

Orange señala que la siguiente campaña para contratar esta tarifa accesible tendrá lugar a principios de 2021, ya que la intención de la operadora de telecomunicaciones es realizada dos convocatorias cada año.

De Orúe ha remarcado que en la operadora llevan trabajando mucho tiempo en este proyecto destinado a digitalizar a los hogares "más vulnerables", que no cuentan con los recursos necesarios en un momento en el que no van a poder vivir sin conectividad dada la mayor presencia del teletrabajo o la educación 'online'.

Orange resalta que "como operador responsable y comprometido" con su entorno siempre ha tenido entre sus objetivos la reducción de la brecha digital para los colectivos más vulnerables, de forma que la tecnología sea "una herramienta de inclusión y no un obstáculo más para su integración y desarrollo en la sociedad".

"De esta forma, con una tarifa asequible y sin compromiso de permanencia, las familias con recursos limitados verán cubiertas todas las necesidades de conectividad de su hogar y las comunicaciones necesarias para la educación y el entretenimiento de sus hijos, en un momento económico especialmente crítico tras la reciente emergencia sanitaria", incide la operadora.

OTRAS INICIATIVAS

La nueva tarifa social de Orange se une a otras iniciativas solidarias puestas en marcha por la operadora para romper la brecha digital, ya que, según De Orúe, la tecnología no vale para nada si no se usa y "no facilita la vida de las personas".

Así, ha mencionado el proyecto de apoyo a la inclusión digital Gigas Solidarios, lanzado en 2017 y que tiene como fin facilitar acceso gratuito a Internet durante un año a familias con hijos en edad escolar que se encuentren en situación de vulnerabilidad y exclusión digital.

En este sentido, ha remarcado que actualmente los hijos de más de 5.400 familias con menores recursos pueden seguir sus estudios, en un momento especialmente crítico debido a la pandemia del Covid-19, gracias al apoyo de este programa.

Asimismo, ha recordado que durante el peor momento de la pandemia del la empresa puso en marcha el programa 'Paciente conectado' a través del cual distribuyó alrededor de 10.000 dispositivos conectados en 700 hospitales para que los pacientes pudieran comunicarse con el exterior y que contó con voluntarios de la empresa para su formación.