Orange llega a un acuerdo con Rakuten TV para ofrecer hasta 6.000 películas de la plataforma

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Orange ha llegado a un acuerdo con la plataforma de Video On Demand (VOD) Rakuten TV para ofrecer películas de dicha plataforma en una sección dedicada en Orange Tv, llamada 'Videoclub by Rakuten TV', que incluye los títulos que Rakuten TV pone a su disposición en su servicio TVOD (Transactional Video On Demand).

Gracias al 'Videoclub by Rakuten TV', los clientes de Orange TV podrán disfrutar de hasta 6.000 títulos, incluidos los grandes estrenos (que se pueden disfrutar pocas semanas después de su llegada a las salas de cine), así como grandes películas de siempre.

"Todo esto convierte a Orange TV en una de los más variadas y extensas plataformas de agregación de contenidos del mercado audiovisual español, con opciones y géneros para todos los públicos gracias a los acuerdos a los que ha llegado con los principales proveedores audiovisuales, tanto nacionales como internacionales, para sumar sus contenidos a su oferta", señala Ignacio García-Legaz, director general del área de televisión de Orange.

Para Rakuten TV, este acuerdo marca el primer paso en su estrategia de colaboración con los operadores de telecomunicaciones a través de su consolidada experiencia en la gestión del contenido (gratis o de pago) y servicios VOD (AVOD y TVOD), así como su compromiso con el crecimiento internacional en los 43 países donde actualmente esté presente.

"Estamos encantados de trabajar con Orange como un socio comprometido a proporcionar una oferta de entretenimiento de alta calidad a sus clientes, igual que lo hace Rakuten TV. Este acuerdo es un hito importante en nuestra estrategia, en la que planeamos asociarnos con empresas de telecomunicaciones en toda Europa y proporcionar a los usuarios entretenimiento accesible también a través de sus operadores preferidos", comenta Jorge del Puerto, European Head of Partnerships and Distribution at Rakuten TV.