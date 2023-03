Organizaciones agrarias considera poco acertadas las declaraciones de Calviño

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA no han dudado en criticar las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que han calificado de poco acertadas, en las que reclamaba a toda la cadena alimentaria que traslade a los precios la reducción de los costes y las ayudas recibidas por el Gobierno.

El secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, confía en "no tener más declaraciones" como ésas en las que "se culpa a los agricultores por los precios". "No se pueden bajar los precios en este momento, los costes de producción son los que están y el Gobierno lo que tiene que hacer es mirar a su país vecino, en este caso a Portugal, que ha bajado el IVA de 44 producciones, incluida la carne y el pescado", ha señalado al término de la reunión del Observatorio de la cadena alimentaria.

"Por supuesto que no sea el agricultor y el ganadero el que paguen las consecuencias como está siendo en este momento. No se puede jugar con las cosas de comer y por lo tanto que no nos eche la culpa la ministra de los precios que tienen los alimentos", ha recalcado.

Por su parte, el vicesecretario General de UPA, Cristobál Cano, ha reconocido que las declaraciones de Calviño "no son acertadas"."Desde nuestro punto de vista como sector productor, trasladar el foco dentro de esta situación al primer eslabón de la cadena no es responsable", ha indicado.

"Son problemas complejos que no se pueden resolver de una forma fácil y tiene que ser con un compromiso de la cadena y también con medidas que vengan a proteger a los más débiles de la misma. Lo decíamos al principio de la reunión y lo mantenemos: los dos eslabones que tenemos mayores dificultades somos los extremos, el agricultor y ganadero y el consumidor, porque a los agricultores y ganaderos nos imponen los precios a los que nos compran los productos y al consumidor se le impone el precio al que compra los alimentos, con lo cual el poder de negociación lo tenemos muy limitado", ha subrayado.

Mientras que el responsable de la cadena y de mercados de COAG, Andoni García, ha reiterado que la Ley de la Cadena Alimentria "se tiene que cumplir". "El Observatorio tiene que tener todos los instrumentos para dar transparencia a todo el conjunto de la cadena y a los consumidores, para poder acometer toda una situación en la que necesariamente tenemos que estar involucrados todos", ha señalado.

Por su parte, Unión de Uniones también se ha mostrado crítica con el trasfondo de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que instaba a trasladar a la cadena alimentaria, por parte de agricultores y ganaderos, el descenso de costes de producción y las ayudas recibidas.

"Es indignante que se digan estas cosas, simplemente para desviar la atención de la incapacidad del Gobierno para atajar esta situación", censuran desde la organización en un comunicado, en el que han recordado a Calviño que los profesionales del sector agrario tienen un nivel de renta más de un 30% por debajo de la media del resto de los sectores, incluidas todas las ayudas.