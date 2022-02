Organizaciones de periodistas de España piden por carta a López Obrador medidas ante asesinatos de colegas en México

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Agrupación de Periodistas de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CC.OO.) han remitido este jueves una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que "adopte medidas más contundentes para combatir los asesinatos de periodistas y que no queden impunes esos crímenes".

Suscriben la misiva enviada a López Obrador el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez; el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel; el coordinador de la Agrupación de Periodistas de la UGT, Mariano Rivero; la responsables de la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras, Marta Barcenilla; y la responsable de Internacional de FSC-CCOO, Libertad Camino Alcocer.

Según han adelantado a Europa Press, los máximos responsables de las principales organizaciones de periodistas de España han entregado la carta este mediodía en la embajada de México en Madrid, donde han sido recibidos por el agregado de prensa de la misión diplomática, Carlos de Alva.

En este sentido, las citadas organizaciones han apuntado que Carlos de Alva "hoy mismo hará llegar la carta al presidente mexicano". "Nos ha agradecido la entrega de la carta y también que nos preocupemos por la seguridad de los y las periodistas en México", han destacado.

"Como usted sabe, el ejercicio libre del periodismo es uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. El asesinato de periodistas no solo persigue silenciar a la prensa, también trata de socavar los cimientos de la democracia", sostienen en la misiva.

En este sentido, en su escrito dirigido a López Obrador, añaden que "una democracia que es incapaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo y de proteger eficazmente a sus profesionales y detener y procesar a quienes usan la violencia para silenciarlos, es una democracia fallida".

Asimismo, el documento suscrito por la FAPE, la FeSP y las agrupaciones de periodistas de UGT y CC.OO. pone de relieve que México es en la actualidad uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 161 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 20 años, cinco de ellos en lo que va de 2022.

Precisamente, un reciente informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), de la que las organizaciones firmantes son miembros, señala que los crímenes contra los profesionales de la información han seguido aumentando en los últimos años en México, pese a los mecanismos que se han establecido para protegerles, "lo que pone de manifiesto que dichos sistemas han fracasado a la hora de garantizar el derecho a la vida y la seguridad física de los reporteros".

Además, según el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el afiliado de la FIP en México, el 95% de los crímenes cometidos contra periodistas ha acabado sin condena de los autores materiales e intelectuales.

"Señor presidente, usted tiene la oportunidad de revertir esta grave situación y comprometerse a perseguir y encausar a los responsables de los asesinatos y de las desapariciones de periodistas. Es la única manera de que México deje de seguir siendo etiquetado como uno de los peores países del mundo para ejercer el periodismo", concluye la carta.

La Asociación de Medios de Información (AMI) también ha denunciado recientemente esta situación y ha puesto en valor la profesión periodística, que "muchas veces no está exenta de riesgos a pesar de la única intención de informar y dar a conocer la verdad".

Ante la situación que viven los profesionales de la comunicación del país norteamericano, la rueda de prensa diaria del presidente mexicano se vació de preguntas este miércoles, con un minuto de silencio que los periodistas han guardado para recordar a los compañeros asesinados en México en el último año.