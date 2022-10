Oriana Marzoli se compadece de Tamara Falcó: "pobrecita"

MADRID, 2 (CHANCE)

No se ha hablado de otra cosa durante esta semana en España. La ruptura sentimental de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha acaparado el foco mediático por la relevancia que tiene ella en la prensa social, pero sobre todo por haberse producido 48h después de anunciar su compromiso matrimonial. La pareja, que vivía uno de sus mejores momentos, no esperaba que se filtrase un vídeo que acabaría con ese amor.

Hemos hablado con Oriana Marzoli y le hemos preguntado por la situación en la que se encuentra Tamara y la influencer se ha mostrado clara: se posiciona a favor de la Marquesa de Griñón. Aunque al principio se mostraba un poco reticente al hablar, finalmente se compadecía: "No me quiero meter en esto.. todo el mundo me ha etiquetado decían que es parecida a mi relación, pobrecita ella, los siento mucho, ninguna mujer se merece pasar por algo así, ni ella ni yo, ni ninguna".

La venezolana asegura que se identifica con la hija de Isabel Preysler porque ella ha pasado por la misma situación en multitud de ocasiones: "bastante, a mí me los han puesto muchas veces, pero lo llevo maravillosamente bien".

Oriana se ha dejado ver disfruta de la noche madrileña junto a quien asegura que es "mi mejor amigo". Se trata de Alejandro Bernardos, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' que ha roto recientemente con Maika.