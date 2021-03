Ortega Cano confiesa que no vio el documental de Rocío Carrasco por recomendación médica

MADRID, 22 (CHANCE)

A pesar de que Antonio David Flores se convirtió en el absoluto protagonista de los dos primeros episodios de la serie documental de Rocío Carrasco, José Ortega Cano también ha quedado señalado en 'Rocío, la verdad para seguir viva'.

Y es que Rociíto no ha dudado en calificar la boda de Rocío Jurado con el torero como una "decisión desacertada" para su madre, añadiendo un "desgraciadamente ella lo decidió así porque estaba enamorada" que nos ha dejado con una intriga que la hija de 'La más grande' aclarará, supuestamente, en el segundo episodio de su docuserie.

Más sincera que nunca respecto al viudo de su madre, Rocío confesaba que "a José siempre le tuve muchísimo cariño, pero ahora los sentimientos son diferentes"

Sin duda, unas palabras que ponen a Ortega Cano en el ojo del huracán y sobre las que hemos preguntado al exdiestro. Muy serio, y con aspecto cansado, el viudo de Rocío Jurado ha confesado que "no" vió el programa "por recomendación médica".

- CHANCE: ¿Vio ayer el documental de Rocío Carrasco?

- JOSÉ: No, no lo pude ver. Estuve con la tensión muy alta

- CH: Y mejor no verlo ¿verdad?

- JOSÉ: No. Me dijo el médico que mejor me quedara en la cama

- CH: Comentó Rocío en el documental que ella le tenía a usted mucho cariño pero que los sentimientos habían cambiado. ¿Usted que siente ahora mismo por Rocío Carrasco? ¿No quiere decir nada acerca de esto?

- JOSÉ: No, yo no le deseo nada malo ni a ella ni a su familia. A pesar de que ahora no sea lo mismo que antes le sigo teniendo cariño.

- CH: Maestro, en el documental salieron imágenes de su boda con Rocío, muy bonita por cierto* Comentaba Rocío Carrasco que no fue una decisión acertada, ¿por qué cree que dice eso?

- JOSÉ: No lo sé

- CH: ¿Ha podido hablar con Rocío o con Gloria Camila? ¿Cómo están ellas? ¿Su hija que piensa? ¿Ha visto el documental?

- JOSÉ: No, no lo ha visto. Está trabajando y tiene que madrugar mucho. Gracias