Ortega Cano desmiente un distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores

MADRID, 29 (CHANCE)

El pasado domingo Alejandra Rubio y José Antonio Avilés dejaban caer, en "Viva la vida", que la relación de Gloria Camila Ortega y Rocío Flores no estaría atravesando por su mejor momento. Tía y sobrina, además de mejores amigas, estarían algo distanciadas en los últimos tiempos supuestamente por celos de la hija de Ortega Cano ante el protagonismo que habría alcanzado mediáticamente Rocío. Además, en el programa de Mediaset se especulaba con un posible acercamiento entre Gloria y Rocío Carrasco, ya que según la hija de Terelu Campos, "ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos".

Una auténtica bomba que Gloria Camila no tardaba en desmentir horas después en "Sálvame" a través de Antonio David Flores, que sostiene que la relación entre su hija y la que un día fue su cuñada, es la misma que siempre.

Además, y según fuertes cercanas, Rocío Carrasco habría acercado posturas con la familia de Ortega Cano. Según han asegurado en "Sálvame" la heredera de Rocío Jurado mantiene una buena relación con Mari Carmen, hermana del diestro, que estaría tendiendo puentes para una reconciliación entre Gloria Camila y Rociíto.

Hoy es José Ortega Cano el que se pronuncia al respecto. El extorero, a su manera, desmiente el distanciamiento entre Gloria y Rocío Flores: "No que yo sepa no es cierto". Además, el marido de Ana María Aldón confiesa que desconoce si ha habido un acercamiento entre su familia y Rocío Carrasco: "No sé nada. No le puedo decir. No estoy al tanto de ello".