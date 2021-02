Ortega Cano desmiente su participación en la próxima edición de "Supervivientes"

MADRID, 16 (CHANCE)

"Supervivientes" calienta motores y, a menos de dos meses del inicio del reality más extremo de Mediaset, se han filtrado los nombres de los posibles concursantes. Un espectacular casting en el que figurarían nombres de la talla de Makoke, Rafael Amargo, Efrén Reyero o Alexia Rivas.

Otros que sonaron con fuerza, como Kiko Rivera, Amor Romeira o José Antonio Canales Rivera, han desmentido la noticia y niegan que vayan a convertirse próximamente en "supervivientes".

El último nombre que se ha unido a la quiniela de posibles concursantes es José Ortega Cano. El maestro es un aventurero, y después de ver cómo su mujer, Ana María Aldón, y su hija, Gloria Camila, vivieron la experiencia, él podría ser el próximo miembro del mediático clan en viajar a Honduras y rendirse al famoso reality.

Sin embargo, y aunque no descarta la aventura, Ortega Cano desmiente entre risas la noticia de su fichaje por "Supervivientes": "Mire usted, es lo primero que sé. No, no tengo ni idea. No, no. Ni me han hablado ni tengo ningún contacto sobre el tema".

Confesando que se encuentra "muy bien" de salud y afirmando que "yo he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida importantes", el viudo de Rocío Jurado deja en el aire su posible paso por el reality: "Todo es cuestión de hablarlo".