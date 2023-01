Ortega Cano, ¿se ha reunido con su abogado para tomar medidas legales contra Ana María Aldón? ¡Se lo preguntamos!

MADRID, 16 (CHANCE)

Meses turbios para José Ortega Cano. Cuando parecía que su relación con Ana María Aldón había terminado de la mejor manera posible, la diseñadora ha sacado a luz diferentes informaciones sobre el torero que han puesto todo patas arriba. Su última aparición televisiva ha sido el pasado domingo, en 'Fiesta' de Telecinco donde colabora habitualmente.

Durante el programa se comentaron diferentes cuestiones acerca del museo que el torero abrirá dentro de poco, por lo que Gloria Camila no dudó en entrar en directo por llamada telefónica para aclarar ciertas cosas. Además, aprovechó su intervención para discutir con la exmujer de su padre algunos asuntos, dejándole claro que no es tan buena persona como dice ser: "Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa de televisión".

Mientras tanto, José Ortega Cano estaba en Zaragoza y muchas especulaciones apuntan que dicho viaje ha sido para reunirse con su abogado y poder tomar medidas legales contra Ana María. El equipo de Europa Press Reportajes ha podido hablar con él en su llegada a la capital, pero el diestro ha preferido no confirmar si los rumores son ciertos o no.

El torero llegaba con semblante serio a Madrid sin querer hablar tampoco sobre la supuesta nueva ilusión de su exmujer, al igual que tampoco ha querido opinar sobre la publicación en redes sociales de su hija Gloria, en la que comenta que él -al igual que la cantante Shakira- también podría hacer una canción dedicada a su expareja.

Por otra parte, Ortega Cano no ha querido pronunciarse sobre la apertura del museo en su honor que tiene previsto realizarse esta semana y que tanto está dando que hablar.