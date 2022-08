Ortega Cano, ¿invitó a Ana María Aldón a irse de su casa la noche de su famosa pelea? ¡Se lo preguntamos!

MADRID, 24 (CHANCE)

Novedades en la grave crisis que atraviesan Ana María Aldón y José Ortega Cano. Y es que acabamos de conocer que el detonante de que el matrimonio haya llegado a un punto de no retorno y su separación parezca algo que llegará más pronto que tarde fue la famosa discusión que el torero y la diseñadora, además de Gloria Camila, mantuvieron en su casa la noche del 24 de julio.

Hasta ahora se había filtrado que la discusión se desencadenó cuando la gaditana llegó a su domicilio tras asistir a 'Viva la vida' y - muy asustada porque pensó que habían entrado a robar ya que pensó que no había nadie - reprochó a su marido y a la hija de éste que no la hubiesen avisado.

También se dijo que fueron Ana María y Gloria las protagonistas de la pelea - en la que hubo un duro intercambio de insultos - mientras Ortega Cano permanecía en una habitación, aunque posteriormente se supo que el desencuentro empezó entre el matrimonio y más tarde intervino la hija de Rocío Jurado.

Y ahora, un mes después, Antonio Rossi ha revelado en 'El programa del verano' el contenido de la discusión entre el diestro y la gaditana, que comenzó cuando Ana María le reprochó que no le hubiese dicho que estaba en Madrid y Ortega le respondió que ni él ni Gloria tenían que avisar a nadie para ir a su casa.

La conversación fue subiendo de tono y el torero "invitó" a su mujer a que se fuese de la casa. Muy nerviosa, con una crisis de ansiedad y sin dejar de llorar, la andaluza estuvo a punto de llamar a alguien que la recogiera, pero decidió calmarse, cambiarse de ropa e irse al supermercado - momento en el que fue fotografiada por la prensa - antes de volver al domicilio, que es cuando tuvo lugar la discusión con Gloria.

A continuación, padre e hija abandonaban el lugar y a la 1.30 de la madrugada era Ana María quien salía de esa casa, a donde no ha vuelto desde entonces.

Es decir, ¿'echó' Ortega Cano a su mujer del domicilio conyugal y por eso la colaboradora no ha vuelto a pisarlo y se aloja en un hotel cuando viaja a Madrid? Le hemos preguntado al torero por esta sorprendente información pero, en lugar de desmentir la mayor, ha preferido guardar silencio y dejar en el aire si invitó a Ana María o no a abandonar su casa. ¡Dale al play y no te pierdas la reacción del murciano a esta nueva polémica!