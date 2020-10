Ortega Cano lanza un dardo Ana María Aldón y a Rocío Carrasco: "El respeto es importante, pero para unos y para otros"

MADRID, 28 (CHANCE)

Ana María Aldón ha concedido una sorprendente exclusiva a la revista "Semana" en la que, entre otros temas, se pronuncia sobre el distanciamiento de Rocío Carrasco con toda su familia y asegura que "hay que respetar su postura y la forma de vivir que ha elegido porque ella es la dueña de su vida".

Unas declaraciones cuanto menos llamativas, teniendo en cuenta lo mal que lo han pasado tanto José Ortega Cano como Gloria Camila y José Fernando por la falta de relación con la hija de Rocío Jurado.

Hemos podido preguntar a Ortega Cano qué le ha parecido la controvertida entrevista de Ana María Aldón, y aunque el exdiestro sostiene que "no la he podido leer", sí afirma que, como dice su mujer, que "el respeto es importante pero para unos y para otros ¿no?". ¿Es nuestra impresión o el viudo de Rocío Jurado insinúa que Rocío Carrasco no les ha respetado?

Mucho más hablador, Ortega Cano ha salido en defensa de Gloria Camila tras las duras críticas que ha recibido tras su debut como actriz. El extorero confiesa que su hija está "fantástica, sumamente contenta y muy ilusionada" en esta nueva etapa y que "es una chiquilla joven y está empezando. Se encontrará sus problemas como todo el mundo pero a ella le hace mucha ilusión y le está poniendo mucho tiempo y está muy ilusionada". "Está sumamente preparada", responde el viudo de Rocío Jurado a los que dudan de la valía como actriz de su hija.

Sin embargo, Ortega prefiere no hablar de la sentencia que obliga a Ana María Aldón a pagar 4.800 euros al diseñador de su traje de novia, Emilio Salinas, ni confirmar si recurrirán esta decisión judicial, que su mujer considera injusta.