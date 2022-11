Ortega Cano, su misteriosa respuesta cuando le preguntamos por su regalo a Ana María Aldón

MADRID, 22 (CHANCE)

Ana María Aldón cumplió este sábado 45 años. Un cumpleaños muy especial, puesto que es el último que celebra como mujer de José Ortega Cano, como confesaba muy emocionada en 'Fiesta', incapaz de contener las lágrimas al ver que el torero había rechazado entrar por videollamada en el programa para felicitarla.

Ultimando los detalles de su acuerdo de divorcio - que todo apunta a que firmarán próximamente pese a las dudas surgidas en el maestro sobre pagar él la totalidad de los gastos relacionados con el hijo que tienen en común - ambos continúan conviviendo bajo el mismo techo, aunque no será por mucho tiempo. La gaditana ha confirmado que ya ha encontrado casa para comenzar una nueva vida lejos de su marido y que no tardará en abandonar el domicilio conyugal.

Sin embargo, su relación es más cordial de lo que imaginamos y, además de felicitarla, Ortega Cano tuvo un detalle con ella, como nos contaba Ana María este lunes con una sonrisa. Misteriosa, sin embargo, dejaba en el aire qué le regaló el diestro por su cumpleaños.

Idéntica actitud a la del torero cuando le hemos preguntado por este tema: "No puedo decirle" ha afirmado con una sonrisa, sin aclarar con qué sorprendió a la andaluza en su día.

Mucho más animado, Ortega está disfrutando de su vida de 'soltero' y, lejos de la tristeza que mostró en sus últimas apariciones públicas, parece haber asumido que comienza una nueva etapa sin Ana María pero repleta de planes interesantes y motivos para sonreír.

Así, después de verle hace unos días disfrutando de lo lindo en una fiesta con amigos en la capital en la que incluso se arrancó a bailar flamenco - en unas imágenes emitidas por 'Ya es mediodía' - ahora el maestro retoma el proyecto de abrir su museo taurino en San Sebastián de los Reyes.

Implicado al máximo para que la inauguración sea lo antes posible, Ortega no ha dudado en ponerse el traje de faena y pintar alguna de las estancias: "He querido pintar porque yo fui pintor una época, he dado un brochazo y me he manchado y todo" nos ha contado ilusionado, explicando que aunque aun no sabe la fecha exacta en la que se abrirá su museo, está quedando "muy bonito".