Ortega Cano, sin "nada" que decir a las declaraciones de Ana María Aldón sentenciando su relación

MADRID, 13 (CHANCE)

Ya no hay vuelta atrás. A pesar del 'desesperado' grito con el que José Ortega Cano intentó este lunes en su visita a 'El programa de Ana Rosa' que Ana María Aldón le diese una oportunidad a su matrimonio - incluido el polémico "mi semen es de fuerza" para pedirle que ampliasen la familia para intentar solucionar su crisis - la gaditana tiene las cosas muy claras y, por primera vez, ha hablado abiertamente de su intención de separarse del torero.

Lo ha hecho en su reaparición este miércoles en 'Fiesta', en la que tachando de "vergonzosas" y "bochornosas" las declaraciones de su todavía marido, ha dejado claro que no hay reconciliación posible: "No vamos a retomar la relación, lo dejo claro, pero hay que solucionar otras cosas y muy especialmente nuestro hijo" ha apuntado, explicando no está alargando la situación y que el pequeño y su bienestar es el único motivo por el que todavía no ha abandonado el domicilio conyugal, aunque todo se andará.

Unas declaraciones con las que pone punto y final a su matrimonio con Ortega Cano y sobre las que le hemos preguntado al torero que, cabizbajo y visiblemente afectado, ha confesado que no tiene "nada" que decir a la intención de Ana María de comenzar una nueva vida sin él y, como ha revelado, volver a ser madre pero en solitario.