Ortega Cano pide perdón y revela la respuesta de Ana María Aldón a su surrealista declaración de amor

MADRID, 11 (CHANCE)

La entrevista de Ana Rosa Quintana a José Ortega Cano prometía ser uno de los platos fuertes del regreso de la presentadora a su programa después de 11 meses luchando contra el cáncer. Pero la realidad supera a las expectativas una vez más y la surrealista y polémica declaración de amor del torero a Ana María Aldón se ha convertido en el tema del momento: "Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!" exclamaba el maestro, sin imaginar la cola que traerían sus palabras.

24 horas después, y consciente de la polvareda que ha levantado su mensaje a su mujer, Ortega Cano ha entonado el mea culpa y ha pedido disculpas públicamente por su comportamiento, al que ha intentado quitar hierro asegurando que "hay que tener sentido del humor". "Yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero bueno, estaba un poco nervioso y bueno, lo dije, pero sin mala fe por supuesto y pido disculpas a aquellos que no les haya gustado... lo siento" ha apuntado.

Sobre la reacción de Ana María a su declaración de amor, el torero ha confesado que por el momento la respuesta es "silencio" absoluto, pero ha aclarado que no se ha sentido ofendida ni molesta porque "en definitiva es una broma". "Pero vamos, ni lo tenía pensado ni una cosa parecida, pero bueno. Lo hecho está hecho pero pido disculpas" ha reiterado.

Además, Ortega ha querido responder a las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco asegurando que tiene una "obsesión muy mala" con la virilidad y que la virilidad es respetar a las mujeres, no lo que hace él: "Yo siempre he respetado a todas las mujeres y para mí una mujer es un portento de vida y de todo. A mí no me pueden criticar nada sobre eso porque soy muy respetuoso y las admiro mucho" ha apuntado dolido.