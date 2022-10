Ortega Cano reacciona a la defensa de Ana María Aldón en 'Sálvame': "Por primera vez lo que dijo suma y no resta"

MADRID, 25 (CHANCE)

Apenas 48 horas después de confirmar en 'Fiesta' que ya ha iniciado los trámites para divorciarse de José Ortega Cano, Ana María Aldón se ha sentado en el plató de 'Sálvame' para volver a hablar de los motivos por los que ha decidido romper su matrimonio con el torero y, para nuestra sorpresa, no ha dudado en defender a su todavía marido con uñas y dientes.

"Él actúa como actúa, vive como vive y padece también, y no te voy a permitir que le faltes el respeto" exclamaba molesta, dejando claro a Jorge Javier Vázquez que no iba a permitir que en su presencia se tachase al padre de su hijo José María de "cobarde" o de "ridículo".

Unas declaraciones con las que Ana María ha dado la cara por Ortega Cano y sobre las que el diestro se ha pronunciado en conversación con 'El programa de Ana Rosa'. Así, según ha desvelado Pepe del Real, el diestro no estaba a favor de que la andaluza fuese al programa donde tan duros han sido con él y, a pesar de que su entorno le recomendó que no siguiese la entrevista sí lo hizo y, como confiesa, "le gustó lo que vio". "Está contento porque considera que por primera vez lo que dijo Ana María suma y no resta y porque por primera vez haya sacado la cara por él" ha contado el periodista.

Además de con Pepe del Real, Ortega Cano también ha hablado con Beatriz Cortázar, que le ha visto "tranquilo". "Ha encajado y asumido la situación con Ana María y lo único que le preocupa es hacer las cosas bien para que los cambios sean los justos y necesarios y su hijo sufra lo menos posible, porque lo más importante es su bienestar" explica.

Sin embargo, y ante las cámaras de Europa Press, el diestro prefiere guardar silencio y dejar en el aire qué le pareció la entrevista de Ana María en 'Sálvame' y la inesperada defensa que hizo sobre él.