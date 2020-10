Ortega Smith apuesta por elecciones para "cambiar el rumbo" y culpa a Sánchez e Iglesias de la "tragedia" de la covid

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha preguntado "¿Por qué si el gobierno estaba tan seguro de que esta moción de censura no tenía ninguna importancia y no servía para nada, no aceptaron que los españoles dieran la respuesta a la moción de censura?", y ha considerado que "tendría que haber habido elecciones para tener la oportunidad de cambiar el rumbo de España".

Así se ha pronunciado Ortega Smith este viernes en València, donde ha acudido a un acto en defensa de la tauromaquia, y donde ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente, Pablo Iglesias, de la "tragedia" de la covid. En este sentido, ha considerado que "no pueden estar ni un minuto más en el Gobierno".

Respecto a la moción de censura, el también portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado, respecto a la moción de censura: "Los 52 de Vox nos hemos quedado solos, solos dentro del hemiciclo y rodeados de millones de españoles en la calle, que no entienden cómo no existe una mayoría de diputados que dicen defender la soberanía nacional que no haya apoyado una moción de censura".

Para Ortega Smith, esta moción tenía "dos objetivos": lograr que "el Gobierno del paro, de los muertos por negligencia, abandono y mentira y el gobierno del pacto con los enemigos de España salga de la Moncloa con carácter inmediato" y el compromiso del presidente de Vox, Santiago Abascal, de "convocar elecciones antes de la finalización del año, para que los españoles decidieran quién ha de tomar las riendas de España".

"Cuando los españoles puedan hablar, dirán lo que nosostros hemos intentado decir en la moción, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son responsables de la tragedia que está viviendo España, y que no pueden estar ni un minuto más en el Gobierno", ha manifestado.

Según Ortega Smith, la moción "ha sido un momento muy importante en la política nacional" que ha evidenciado "por un lado un gobierno socialcomunista arropado por los peores enemigos de España" y por otro, "una derechita acobardada y acomplejada que ha preferido ponerse en el mismo lado de quienes están llevando a España a la peor situación política, económica e institucional".

TAUROMAQUIA

Respecto del acto, Ortega Smith ha manifestado su "verdadera satisfacción" por estar en un encuentro en defensa "de quienes crean riqueza, de quienes defienden la cultura de España y de quienes son capaces de mantener viva la esperanza a pesar de unos momentos tan complicados para el sector".

"Vox es el único partido que habla sin complejos de la defensa del mundo taurino, el único que ha llevado delante iniciativas en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos y en todas las instituciones de las que tenemos voz y representación. Defender el mundo taurino es defender la libertad en primer lugar la cultura y la economía de España", ha manifestado.

Al acto han acudido representantes parlamentarios de la formación, ganaderos, toreros y periodistas taurinos. Entre ellos, el torero Vicente Barrera, que ha defendido que este acto se celebra "por la cultura y por la igualdad".