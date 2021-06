Ortega Smith avisa al Gobierno andaluz que "está gracias a Vox" y que "no tiene un cheque en blanco"

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha recordado al Gobierno andaluz, formado por PP y Cs, que "está gracias a Vox", que "esos votos no son gratis" y que "no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera".

En declaraciones a los periodistas en La Línea de la Concepción (Cádiz), Smith ha señalado que Vox "es un partido que defiende la coherencia política y el compromiso con sus votantes". "Esto significa que no podemos aceptar, como hacen otros partidos, decir una cosa en la campaña y hacer otra cuando estás en el Gobierno. Vox es un partido que exige el cumplimiento de los acuerdos con quienes los firma", ha añadido.

El vídeo del día La coalición de Gobierno en Israel pide cambiar al presidente del Parlamento

En este sentido, ha recordado que PP y Cs "está en el Gobierno gracias a Vox, y esos votos no son gratis, tienen que tener el reflejo en el cumplimiento del acuerdo de investidura". Así, ha aseverado que "Vox va a seguir exigiendo que tiene que cumplir los acuerdos, que no puede estar ninguneandolo como ha hecho estos dos años aplazando 'sine die', a paso de tortuga, el cumplimiento de todas las medidas".

Smith ha manifestado que "lo importante no es cambiar las siglas, es cambiar las políticas". Así, ha afirmado que "de nada vale que ya no esté gobernando el PSOE si hay quienes se empeñan en mantener las mismas estructuras de gasto políticos innecesario o de financiación de chiringuitos políticos, de seguir haciendo políticas de izquierda".

"Nuestro apoyo es un apoyo sobre la coherencia", ha insistido Smith, que ha advertido de que la Junta "tiene que tener muy claro que no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiere, que Andalucía dijo bien claro que no quería políticas de izquierda y que hay que desmontar todos las estructuras que tenía el PSOE y todas sus políticas, bien sea en materia de ideología de género, en la aberración de fronteras abiertas y sin control, como ha sido aceptar la entrada de menores no acompañados de inmigrante ilegales u otras muchas políticas en materia fiscal, de empleo o de infraestructuras", ha afirmado el secretario de Vox.

Finalmente, en cuanto a un adelanto electoral en Andalucía, ha insistido en que a juicio de Vox, "los andaluces tienen derecho a tener un gobierno a que actúe de acuerdo con la inmensa mayoría de los andaluces, y en este momento no es así, y por eso queremos devolver la voz a los andaluces cuanto antes mejor".

"Andalucía necesita una oportunidad para dejarle claro a la izquierda que no solo no va a gobernar con sus siglas y sus partidos, sino que sus políticas van a ser desterradas, porque aquí se necesita seguridad, empleo y corregir el despilfarro económico", ha concluido.