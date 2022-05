Ortega Smith denuncia la "inutilidad" de PSOE y PP y su "nulo" compromiso con Huelva

HUELVA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha denunciado este sábado, durante un acto en El Rompido (Huelva), la "inutilidad" de PSOE-A y PP-A y su "nulo" compromiso con la provincia onubense.

"¿Qué os ha hecho Huelva para que le estéis negando todo desde la Junta de Andalucía y el Gobierno de España?", ha preguntado Ortega al PP y al PSOE tras recordar que la provincia onubense ha carecido de los medios necesarios para potenciar las infraestructuras, la utilización racional del agua o para comunicar las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.

Ha indicado que en cada iniciativa que registra Vox en el Congreso, la respuesta del Ejecutivo siempre es la misma: "es que no hay dinero". "Pero, ¿cómo va a haber dinero si os gastáis 20.000 millones de euros en el ministerio de la desigualdad y de la mentira y en regar el chantaje separatista y proetarra?", ha denunciado el secretario general.

Ha advertido de que PP y PSOE, "continúan manteniendo una administración paralela en Andalucía que hace imposible gastarse el dinero en lo necesario". Asimismo, Ortega ha hecho alusión a la "inutilidad" de los dos partidos, que con mayoría absoluta en el Gobierno de España "han tirado balones fuera" para resolver los problemas de la provincia de Huelva. Sin embargo, mientras se "tiran balones unos a otros", los onubenses "siguen trabajando", ha rematado.

En esta línea, el secretario general también se ha cuestionado quién está detrás de todas estas políticas "nefastas que deciden si se come carne o no, si se puede cultivar o no, o si hay que arrodillarse ante los productos de países terceros que no cumplen los requisitos fitosanitarios", apuntando que se "llama la Agenda 2030".

En este sentido, ha reprochado que dicha agenda dice que "tenemos que entregar los recursos sanitarios o las ayudas sociales a otros antes que a los españoles que han trabajado durante años". "No estamos dispuestos a que el sudor de los españoles se entregue en bandeja a los que no vienen a aportar nada", según ha dicho, apuntando que "no es xenofobia ni racismo", es simplemente que "no estamos dispuestos a que el sudor de los españoles se entregue en bandeja".

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento por Huelva, Rafael Segovia, ha dicho que los partidos que entraron en el Gobierno de Andalucía tras las elecciones de 2018, PP y Ciudadanos (Cs), "prometieron un cambio, pero el cambio se ha quedado en un cambiazo".

Ha recordado que Vox firmó una serie de acuerdos con el Gobierno andaluz que no se han cumplido, como la retirada de "subvenciones al lobby Lgtbi, la derogación de la Ley de Memoria Histórica, o lo relativo a la lucha contra la corrupción, que se combatido a medias". "Nuestra presencia ha sido muy útil para echar al PSOE, pero no para que se produzca el cambio real, que llegará cuando entremos en el gobierno de Andalucía", ha rematado.