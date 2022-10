Ortega Smith desvincula su "renuncia" como secretario general a la crisis con Olona y críticas internas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El dirigente de Vox Javier Ortega Smith ha desvinculado este jueves su "renuncia" a la Secretaría General del partido de la reciente crisis con Macarena Olona o críticas internas y ha defendido que ha sido una decisión tomada por él para poder dedicarse con exclusividad a la candidatura al Ayuntamiento de Madrid.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado este jueves el nombramiento de Ortega Smith como candidato al consistorio de la capital en las elecciones del próximo mes de mayo y su sustitución por Ignacio Garriga como secretario general.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Ortega Smith ha explicado que Abascal le propuso repetir como candidato y él decidió que esa función no era compatible con la Secretaría General en unas elecciones autonómicas y municipales en las que debía apoyar a los candidatos de toda España.

En el año 2019 ya compatibilizó ambas funciones, pero ha apuntado que entonces aún no era ni siquiera concejal y ahora su objetivo es llegar a la Alcaldía para desbancar al 'popular' José Luis Martínez Almeida, quien cree que ha dado continuidad a las políticas "de la izquierda".

"Ha llegado el momento de que en Madrid se dejen de hacer políticas de izquierdas, restituir la libertad de los madrileños y que se cumplan los acuerdos", ha proclamado insistiendo en que dedicará "las 24 horas" de su tiempo a este objetivo.

Sin embargo, Vox le ha otorgado también este jueves un puesto como vicepresidente del partido y le ha nombrado responsable jurídico del grupo parlamentario en el Congreso; tareas que Ortega Smith ha sostenido que no le exigirán tanta dedicación como lo hacía la Secretaría General ni le obligarán a estar en contacto directo con todos los territorios.

De hecho, ha reconocido que "no es el mejor momento" para dejar ese sillón dada la proximidad de los comicios, pero ha asegurado que su sucesor contará con todo su apoyo y ha insistido en que era lo más apropiado.

"No tiene nada que ver --ha reiterado sobre la reciente crisis con Macarena Olona--. Yo he sido el que cuando me han propuesto para asumir un reto tan importante, exigente y de tanta responsabilidad he considerado la decisión".