Ortega Smith dice que el PP hará "nada de nada" en CyL salvo si Vox le lleva a "hacer lo que hay que hacer"

SALAMANCA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ha manifestado que el PP está "muy visto" después de 36 años al frente de la Junta de Castilla y León y que seguirá haciendo "nada de nada" si sale reelegido el 13 de febrero, salgo que, en referencia de nuevo al PP: "Vox te haga hacer lo que hay que hacer".

"Dónde vas ahora con tus promesas, para el primer año, dice. El primer año de Gobierno, serán 36, que ya estás muy visto, que ya te hemos visto mentir tantas veces. Hay que tener la cara de hormigón armado, salir a la calle, ponerse delante de un televisor y decir: vamos a hacer", ha continuado antes de pedir que levante su "hoja de servicios" para ver lo que ha "cumplido" en las legislaturas en las que ha estado al frente del Ejecutivo.

"No tienes nada, no tienes nada ni te importa y sabes mejor que nadie que si tuviéramos por desgracia que tenerte otra vez de presidente, salvo que Vox te haga hacer lo que hay que hacer, seguiríais haciendo eso, nada de nada", ha añadido en referencia al candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un mitin que ha ofrecido en la Plaza Santa Eulalia de Salamanca.

"No hay un sector con el que hablemos que no esté absolutamente desesperado", ha apuntado en este acto, en el que ha puesto de relieve la "auténtica brecha entre la realidad de la calle y la política ficción, de políticos que hablan de otras cosas, que no les importa el ciudadano".

"La calle ya no habla vuestro lenguaje, vosotros estáis en un planeta aparte", ha acusado a PP y PSOE, sobre los que ha insistido en que están "desconectados" y que "es la hora de los problemas reales, es la hora de la esperanza y del futuro, es la hora de la verdad".