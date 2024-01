Ortega Smith tras pasar por una "re-reprobación": "Me importa un re-bledo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pasado por una "re-reprobación" en el Pleno de Cibeles, una segunda reprobación desde que es concejal, y ha afirmado que el reproche político de PP, Más Madrid y PSOE le importa "un re-bledo".

"Como ya me reprobaron en el mandato anterior, vendría a ser una re-reprobación y, por tanto, me importa un re-bledo. Lo que me importa realmente es que los españoles, y especialmente los madrileños, se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el PP", ha contestado a la prensa tras abandonar el Pleno.

A él sólo le importan "esos miles de autónomos que no llegan a fin de mes, que no van a poder utilizar su vehículo, a los que están breando a multas". "La reprobación a mí la verdad es que me importa bien poco", ha afirmado.

PRIMERA REPROBACIÓN

Ortega Smith ya fue reprobado en el mandato pasado por el Pleno de Cibeles, cuando afirmó que la crítica de los concejales de otras formaciones le importaba "un bledo", y se salvó en la sesión plenaria del mes pasado de una segunda reprobación por los votos del PP.

El 27 de noviembre de 2019, Javier Ortega Smith afirmaba sobre su reprobación que le importaba "un bledo". Fue reprobado por el Pleno de Cibeles con los votos de PSOE, Más Madrid y CS por "sus boicots y su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género". El PP de José Luis Martínez-Almeida votó 'no' a la reprobación.

"Si pudiera echar el tiempo atrás haría exactamente lo mismo. Iría al mismo acto y diría exactamente lo mismo", aseguraba el portavoz de Vox, quien aseveraba sentirse "agredido" por una víctima de violencia machista en silla de ruedas como consecuencia de los balazos de su agresor.

"Estaba en una posición que no es aceptable porque esta persona, sea víctima o no, no tiene derecho a insistir a gritos a un concejal acusándome más o menos o de tener algo que ver con su triste situación", declaró ante la prensa.

REPROBACIÓN FALLIDA EN NOVIEMBRE

Fue el pasado 28 de noviembre cuando el PSOE no consiguió sacar adelante el debate en Cibeles sobre la reprobación de Ortega Smith por el 'no' mayoritario del PP a la urgencia de la moción presentada. Toda la oposición, con Vox incluido, sí votaron a favor del debate.

Maroto elevó a Cibeles una moción de urgencia para la reprobación de Javier Ortega Smith porque "no puede ser concejal y representante de la ciudadanía de día y ultra de noche". La ciudad "no se merece un representante público que falta al respeto a miembros de la policía, alguien que por la noche alienta a quien provoca graves disturbios, agresiones a policías y periodistas y daños en el mobiliario urbano", argumentaba.