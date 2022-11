Ortega Smith: "Solo Vox defiende una bajada real de impuestos en Madrid, hasta el máximo legal posible"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado este sábado que solo su partido ha defendido una "bajada real" de impuestos en la capital, "hasta el máximo legal posible".

"Un Ayuntamiento como el de Madrid con superávit solo ha hecho una bajada, en los Presupuestos de 2021 porque fue una exigencia de Vox para apoyarlos. Y no fueron ni siquiera capaces de cumplir el acuerdo de investidura de bajar el IBI al 0,4. O el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO o suprimir un montón de tasas. Hemos tenido que ser nosotros, peleando y peleando durante tres años", ha afirmado.

Smith ha criticado que ahora, cuando llega el periodo electoral, "se les abren los ojos y ya están anunciando que gracias al Partido Popular se bajan los impuestos".

"Y si no se bajan la culpa la tiene Vox porque no quiere aprobarle los Presupuestos. Pero todo el mundo sabe que las ordenanzas fiscales y de tasas se votan por separado. Tú puedes votar no a las Presupuestos y si a las bajadas de impuestos, como ya hemos anunciado. Por poca bajada de impuestos, mejor será eso que nada", ha manifestado.

Así lo ha indicado el candidato a la Alcaldía matritense esta mañana en San Lorenzo de El Escorial durante las VIII Jornadas de Coordinación de Vox Madrid, donde también ha señalado, entre otras cuestiones, que "muchas iniciativas de Vox han contribuido a mejorar el aire de Madrid, pero no el Madrid Central de Carmeida".