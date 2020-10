Ortega Smith sostiene que no dejarán de apoyar los gobiernos de Madrid para que "no entre la extrema izquierda"

A pesar de que Casado fue "injusto" con Abascal con "mentiras de carácter personal"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha sostenido, como avanzó ayer el presidente del partido, Santiago Abascal, que no dejarán de apoyar los gobiernos de Madrid capital y Comunidad para "no darle ninguna opción a que la extrema izquierda entre".

Es una decisión que toman con independencia de que en el debate sobre la moción de censura presentada por Vox el presidente del PP, Pablo Casado, fuera "muy injusto" con Abascal.

"Santiago Abascal lo dejó claro ayer desde la tribuna, tienen suerte de que no seamos como ellos, de que antepongamos los intereses de los españoles y dejemos detrás los intereses como partido", ha remarcado Ortega Smith desde Valdebebas, donde se ha producido un izado de bandera.

El secretario general de Vox ha lamentado que durante las negociaciones para poder conformar gobiernos en la Junta de Andalucía, en el gobierno de Murcia, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de la capital "algunos partidos", como Cs, decidieron no sentarse a la mesa "en un desprecio institucional hacia tantos madrileños, andaluces y murcianos que habían votado la opción de Vox".

ACTO DE GENEROSIDAD COMO NUNCA EN 40 AÑOS

"Y a pesar de todo, nosotros facilitamos las investiduras. Es un acto de generosidad que no se había mostrado en democracia en 40 años y, a pesar de ello, como dijo Santiago Abascal, nunca pedimos nada a cambio, nunca exigimos ningún sillón, consejería, concejelía, no exigimos estar en ningún gobierno", ha sostenido el edil.

Únicamente exigieron llevar a cabo parte de su programa. "Lo consideramos legítimos en correspondencia con los votos recibidos", ha declarado. "Y nos está costando, tanto en Andalucía como en Murcia como en Madrid, como en el Ayuntamiento que se cumplan esos acuerdos institucionales", ha subrayado.

"MUY INJUSTO" CON ABASCAL

Javier Ortega Smith ha opinado que ayer Pablo Casado fue "muy injusto" cuando no les piden "que estén de acuerdo con la moción de censura, allá el PP y Cs si creen que España se merece este gobierno criminal, del paro, de la ruina, que se ha vendido, entregado, arrodillado ante golpistas, filoetarras y comunistas".

"Respetamos que no voten nuestra opción pero lo que no podemos aceptar es que Pablo Casado acepte y repita las injustas mentiras de carácter personal que hizo contra Santiago Abascal. Fueron absolutamente injustas a un hombre que se ha jugado la vida desde los 16 años y que ha luchado siempre por defender España. Ese trato tan injusto no estaba justificado", ha insistido.

Pero "en ningún caso vamos a darle ninguna opción a que la extrema izquierda entre en el Ayuntamiento ni en la Comunidad ni en ningún Ayuntamiento de España que dependa de nuestro voto, ni en la Junta de Andalucía ni en el gobierno de Murcia, porque el desprecio y ataque sufrido lo entendemos comoo una herida más en política pero nunca utilizaremos ese dolor, daño y desprecio para hacer más daño a los madrileños, murcianos y andaluces".

DERECHA TRAIDORA

Preguntado por las declaraciones de la diputada Macarena Olona, que ha calificado al PP de "derecha traidora", el secretario general de la formación ha destacado que llaman a 'populares' y Cs "derechita acomplejada" porque considera que lo son.

Y si Olona ha utilizado el término de 'traidora' ha aclarado que "no es traidora a Vox porque a Vox no le deben ninguna voluntad, sólo puede traicionar quien tiene compromiso de lealtad con alguien". "En todo caso traidora a los intereses de la mayoría de los españoles, que no quieren un gobierno socialcomunista que atenta contra la libertad, la salud y la economía de los españoles", ha terminado.