Ortega Smith ve posible salvar los "escollos" de las normas urbanísticas y aprobarlas "lo antes posible"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ve posible trabajar con el Gobierno municipal para salvar los "escollos" de las normas urbanísticas y aprobarlas "lo antes posible".

Tras reunirse con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como le había pedido por carta, Ortega Smith ha agradecido su "buena predisposición para intentar lograr por todos los medios que se aprueben las normas urbanísticas".

"Madrid necesita un urbanismo moderno, ágil pero también carente de cualquier imposición ideológica de la izquierda. No entendemos que para construir edificios o levantar aparcamientos Madrid necesite hablar de la perspectiva de género, de la ideología de género o cuestiones relativas a la Agenda 2030", ha criticado.

En todo caso, en Vox sienten que en el Gobierno municipal "hayan perdido casi cuatro años sin haber iniciado el proceso de reforma de las normas de urbanismo pero más vale tarde que nunca". "Creemos que si se hace un esfuerzo podremos conseguir dentro de esta Corporación llevar a un Pleno para que se aprueben", ha indicado a la prensa a la entrada del Palacio de Cibeles.

Entre las cuestiones apuntadas por Vox se encuentra que "cualquier construcción tiene que tener en cuenta el daño al medio ambiente y por eso es importante que se mantenga esa petición de informe de impacto ambiental desde el minuto uno, cuando se diseña un proyecto de urbanismo".

PISOS TURÍSTICOS Y COCINAS INDUSTRIALES

"Somos un partido que defiende el desarrollo empresarial, la creación de empleo y a favor de que haya cocinas industriales, que haya actividades como los pisos turísticos porque generan riqueza, pero hay que hacerlo con cuidado porque no puede ser que se perjudique a los residentes con el ruido, molestias, y humos de estas actividades. Vamos a intentar buscar, que no es fácil, dentro de las posibilidades técnicas y de la ley vigente cómo podemos compatibilizar ese equilibrio", ha expuesto Ortega Smith.

Ahora trabajará "el grupo municipal de Vox y el equipo del alcalde para encontrar esas mejores soluciones desde un punto de vista legal y técnico que permitan, lo antes posible, plantear ante el Ayuntamiento las nuevas normas de urbanismo para salir adelante si así lo entiende la mayoría de los grupos municipales".

"El ánimo tanto de Almeida como de este grupo municipal es agilizar al máximo la resolución de este escollo en el camino que ha supuesto la aprobación de las normas", ha indicado.

EN VOX NO HAN CAMBIADO DE OPINIÓN

Lo que ha querido dejar claro Ortega Smith es que desde Vox "no ha habido ningún cambio de opinión". "Nosotros aprobamos el inicio del expediente, lo que se llama el avance de las normas, porque era la única manera de tener encima de la mesa un borrador con unas propuestas", ha detallado.

"Pero no significa que tengas que aprobar lo que te pongan delante. Ese avance iba a ser negociado pero no hubo esa negociación y no hubo tiempo material para negociarlo, por lo que tuvimos que votar en contra de la aprobación provisional en la comisión de Urbanismo", ha justificado el líder municipal de Vox.

Eso no significa un cambio de opinión. "Estamos en que las normas de Madrid hay que actualizarlas, son de 1997, pero con rigor y pensando en el bien de la inmensa mayoría de los madrileños", ha subrayado Ortega Smith.