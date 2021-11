Ortega Smith (Vox) asegura que la "guerra" por la unidad de España "la van a perder Otegi y Pedro Sánchez"

Ortega Lara: "Tuvimos que luchar contra el terrorismo de ETA y ahora contra el totalitarismo que pretende lanzar a las víctimas al olvido"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que "esta guerra, esta lucha por la unidad de España y la libertad la van a ganar los españoles y la van a perder Otegi, Pedro Sánchez y todos los que han colaborado en esa estrategia". "Ellos siempre han hablado de la lucha armada, han creído que están en guerra y que la van a ganar. Si se han creído que esto es una guerra, aceptamos el reto", ha afirmado.

Con motivo de la conmemoración este miércoles del Día de la Memoria, Ortega Smith ha participado en una jornada celebrada por Vox en homenaje a las víctimas de ETA en Bilbao, en la que también han intervenido el eurodiputado Jorge Buxadé y la parlamentaria vasca Amaia Martínez. El encuentro, que ha acogido una mesa redonda con Antonio Salvá, Ana Velasco, Juan de Dios Dávila y Javier Ygartua, ha sido clausurada por José Antonio Ortega Lara.

Posteriormente la formación ha realizado una ofrenda floral en el monolito dedicado a las víctimas en el parque bilbaíno de Doña Casilda, que ha transcurrido con presencia policial en los alrededores y sin incidentes.

En sus intervenciones en estos dos actos, el secretario general de Vox ha explicado que la formación ha decidido realizar este homenaje "escuchando la voz de los únicos que son importantes, las víctimas", y ha añadido que todas ellas saben que "fueron víctimas por ser españoles, porque representaban la unidad de la nación y la libertad".

"Y eso es precisamente lo que a Vox nos mueve, la defensa de la unidad de España y la defensa de la libertad de los españoles y, por supuesto, la persecución sin limitaciones ni falsas excusas", ha manifestado Ortega Smith, que ha asegurado que, si su partido accede al Gobierno, procederá a la reforma de la ley de Partidos, del Código Penal y de la ley Electoral.

Según ha precisado, su objetivo es "que los criminales y quienes se han beneficiado durante años del crimen no tengan ninguna oportunidad; que se investigue sin prescripciones de ningún tipo hasta el último de los crímenes de lesa humanidad que supone el terrorismo; que el sacrificio, el dolor y la sangre vertida en España, de la que unos fueron víctimas directas y todos los demás españoles víctimas indirectas, tenga justicia y no puedan volver a repetirse nunca las mismas condiciones que han hecho que quienes mataron, quienes asesinaron y quienes secuestraron hoy tengan el premio político de estar en las instituciones, incluso con presupuesto, financiación, información y capacidad política de decisión".

En su opinión, "la justicia, el reconocimiento y la ayuda" a las víctimas es "lo urgente" pero "no suficiente". "Nuestro objetivo preferente será derrotar lo que significa la ETA, a su proyecto político contra la unidad de España y la libertad de los españoles, para que no haya ni una sola víctima que pueda dudar de que no sirvió para nada tanto heroísmo, tanto sacrificio"".

El dirigente de Vox ha asegurado que este compromiso "no tiene fecha de caducidad" y su partido "luchará por esa unidad de España y esa libertad de los españoles y por todas y cada una de las víctimas el tiempo que haga falta".

"Esta guerra, esta lucha por la unidad de España y la libertad que tanta sangre, tanto dolor, tanto sacrificio, tanto heroísmo, ha costado, la vamos a ganar los españoles, la va a perder Otegi, la va a perder Pedro Sánchez y la van a perder todos los que de una manera o de otra han colaborado en esa estrategia de destrucción de España y destrucción de nuestra libertad", ha afirmado.

Según ha indicado, "ellos siempre han hablado de la lucha armada, de que de comandos, de que son gudaris, soldados vascos, siempre han creído que están en guerra en España y siempre han creído que esa guerra la van a ganar". "Y yo digo que, si quieren guerra, si se han creído que esto es una guerra, aceptamos el reto. Esto es una guerra. En una guerra, evidentemente ya hemos sufrido mucho, ya hemos tenido víctimas, pero en esta lucha por la libertad y por la unidad de España ellos van a perder, porque en toda guerra hay vencedores y vencidos,", ha añadido.

En esta línea, ha subrayado que lo que Vox no acepta son "claudicaciones, miserables pactos de traición a quienes murieron" y "se dejaron la vida luchando por la libertad" para que ahora "vengan algunos a negociar presupuestos a cambio de liberar presos, es decir, de poner en la calle, en la impunidad más absoluta, a los criminales".

De este modo, ha advertido de que "las bombas, los tiros en la nuca, los secuestros no eran más que herramientas en un momento determinado para un determinado fin", mientras que hoy no lo necesitan porque "alguien en su cobardía infinita, en su traición, en su miseria moral --y aquí hay de todos los colores y de todos los partidos-- o han mirado para otro lado o les han abierto las puertas de las instituciones".

En todo caso, ha insistido en que, aunque "queda mucho por hacer", "verán su derrota los que han matado, los que lo han legitimado y los que intentan borrar el relato de las víctimas".

A juicio de Ortega Smith, la historia de España "ha sido la lucha por nuestra unidad frente a invasores y enemigos externos o enemigos internos, y la lucha por la libertad frente a todo tipo de totalitarismo".

En este sentido, ha denunciado que "ahora nos amenazan los comunistas", a los que también les ha advertido de que "la libertad de los españoles, el Estado de Derecho, la democracia, la supremacía de la ley está por encima de su ideología sectaria y totalitaria".

EL TOTALITARISMO DEL OLVIDO

Por su parte, José Antonio Ortega Lara, tras relatar cómo vivió su secuestro por parte de ETA, ha lamentado que ahora "el brazo de ETA está en las instituciones, donde disponen de dinero, de poder e información par seguir adelante con su propósito, que no es otro que el de destruir España". "ETA no está vencida", ha alertado.

Ortega Lara ha denunciado, además, que los políticos, entre los que ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, "no han estado a la altura" y ha criticado que el PSOE, junto a Podemos, "alimenta el guerracivilismo de hace 80 años y pretende que dejemos en el olvido a los asesinados por ETA hasta antes de ayer".

"Hasta el señor Otegi se permite el lujo de decir 'presos por presupuestos'", ha lamentado el cofundador de Vox, que ha incidido en que los homenajes a los reclusos son "un agravio más" para las víctimas.

Ortega Lara ha planteado que "en aquel entonces tuvimos que luchar contra el terrorismo de ETA y sus terminales mediáticos y políticos, y ahora tenemos que luchar contra otro tipo de totalitarismo, ese que pretende lanzar a las víctimas a las tinieblas del olvido".

Asimismo, ha considerado que las víctimas pueden "perdonar y olvidar, ni perdonar ni olvidar, olvidar y no perdonar, y perdonar y no olvidar, y todas son legítimas". "Pero desde un punto de vista jurídico el perdón no tiene eficacia en los asesinatos, en las extorsiones, en los secuestros y en los delitos de lesa humanidad, jamás", ha añadido.

En esta línea, ha criticado las iniciativas que pretende "blanquear a los terroristas e impedir que las víctimas se les haga justicia y, con ello, contribuyen a pervertir el estado de derecho y su principal baluarte que es el imperio de la ley".

Finalmente, ha defendido la memoria de las víctimas del terrorismo y se ha dirigido a los jóvenes para que tengan "espíritu crítico" y no se dejen llevar por las "píldoras de esa nueva realidad paralela que a ellos les conviene".