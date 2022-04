Ortega Smith (Vox) denuncia que a la izquierda no le interesa la corrupción en Madrid, sino la alcaldía

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de la "reacción del escorpión" a cargo del Grupo Mixto y ha criticado a quienes "quieren sacar tajada a la corrupción".

Desde Mercamadrid, Ortega Smith ha arremetido contra la "obsesión" de la izquierda. "El alcalde ha fomentado la creación de un grupo comunista, el grupo 'comunixto', que es ilegal porque deberían haber pasado a no adscritos. Pero les crea un Grupo Mixto y se han venido arriba", ha criticado el también secretario general de Vox.

"Y ahora le va a picar el propio escorpión porque ya están los del 'comunixto' clamando a gritos a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, 'ven aquí que te hacemos alcaldesa con una moción de censura'". En Vox no permitirían que un gobierno "actuase de forma corrupta o ilegal", con las presuntas comisiones millonarias en los contratos de emergencia como telón de fondo, pero ha lanzado a la izquierda "que se olviden" si piensan que su formación les va a poner "puente de plata".

Para Ortega Smith, "algunos ya están vendiendo la piel del oso, vendiendo mociones de censura para sacar rédito político porque en el fondo les da igual si ha habido corrupción. Quieren sacar tajada a la corrupción", ha declarado.

"Hablo del PSOE o de Podemos cuando ponen tanto interés si la corrupción es presuntamente de otros grupos políticos pero no la pusieron igual en Andalucía mientras se robaba en carretillas miles de millones de los trabajadores en los ERE. Y los del PP cuando tienen oportunidad de criticar al PSOE se callaron como tumbas cuando había una Gürtel o una Púnicas", ha criticado de otras formaciones.

"ALGUNA ESTÁ CREYÉNDOSE ALCALDESA Y NO SABE CÓMO HACERLO"

El portavoz de Vox ha reprochado que "a algunos se les llena la boca hablando de honradez y limpieza democrática, económica y transparencia y no se sabe qué leches cuando no les toca a ellos". "Alguna está ya ahora creyéndose alcaldesa y no sabe cómo hacerlo", ha arremetido contra la vicealcaldesa, Begoña Villacís. "Se está desmarcando desde que llegó al Ayuntamiento, no sabe cómo desmarcarse para marcarse ella", ha insistido.

"Aquí la cuestión de la ruptura de este equipo de Gobierno es que a los de Vox nos importan muy poco sus batallas internas, lo que nos importa como grupo es que no se haya detraído ni un solo recurso público de forma ilegal, fraudulenta, que no haya habido tráfico de influencias, cohecho, alteración fraudulenta de precios", ha enumerado.

Vox defiende "el Estado de Derecho, la presunción de inocencia" y por eso no pueden "hacer acusaciones, aunque algunos intenten conseguir un rédito político de cada noticia que sale". "Nuestra responsabilidad nos lleva a exigir la máxima transparencia, a pedir que se pongan todos los contratos encima de la mesa y no presumimos culpabilidad de nadie porque para eso está la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y los tribunales, cuando les toque si hay algo que juzgar", ha sostenido el concejal.

En todo caso, Javier Ortega Smith ha declarado que "no es fácil juzgar hoy lo que era la compra de material en marzo 2020". En Vox se mantendrán "fríos, firmes, sin perjuzgar nada y sin entrar en las operaciones de la izquierda". "Vamos a ser muy responsables y no vamos a acusar a nadie de delitos si no están demostrados", ha concluido.