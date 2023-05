Ortuzar acusa a EH Bildu de querer "blanquearse" sin perder "cohesión interna con su núcleo más duro"

Cree que el PSE intenta "magnificar las diferencias" con el PNV para recuperar al "electorado histórico" que ha perdido los últimos años

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a EH Bildu de querer "blanquearse de cara al gran público", pero sin perder, en ningún caso, "cohesión interna con su núcleo más duro", y por eso incluyó en sus listas a personas condenadas por vinculación con ETA. Además, ha responsabilizado a la formación soberanista de "embarrar la campaña" electoral.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el líder jeltzale se ha referido a la integración de 44 expresos de ETA que habían cumplido su pena en las candidaturas de EH Bildu, y a la exclusión por la Junta Electoral de Sara Majarenas de la lista de Astigarraga tras constatarse que no había cumplido la condena de inhabilitación, vigente hasta el 6 de abril de 2028.

Ortuzar considera que EH Bildu lleva "blanqueándose mucho tiempo" y en la campaña electoral actual ha intentado que se pasara "de puntillas sobre todo".

"Ellos tienen calculado que su electorado está movilizado y, si votan solo ellos, obtendrán mejores resultados que si acude mucha gente a votar. Por eso, nuestra primera línea de trabajo ha sido que la gente fuera a votar", ha indicado, para añadir que no es lo mismo quién gobierna. En esta línea, ha subrayado que no todos los políticos son iguales ni hacen "lo mismo", y ha recordado los años de gestión de la coalición soberanista en Gipuzkoa y San Sebastián, donde "lo hicieron muy mal".

Por otro lado, tras calificar de "error" la inclusión de Majarenas en la candidatura, se ha mostrado convencido de que, cuando integraron en listas a estas personas condenadas, eran "plenamente conscientes de que lo estaban haciendo".

"Conociendo cómo ha funcionado EH Bildu estos tiempos, creo que no quieren perder nada. Se blanquean de cara al gran público, cortando cualquier hilo con el pasado y con la violencia. Ahora están pisando moqueta, pero tampoco quieren perder la cohesión interna ni el núcleo más duro", ha reiterado.

El presidente del EBB ha manifestado que, para eso, pensaron "meter elementos de los que nadie duda de su dureza y trayectoria", y así tener a los dos lados. Bietan jarrai (seguir con las dos vías)", ha indicado en referencia al histórico lema de ETA.

Asimismo, ha remarcado que, con estas cosas, "no se debe jugar", de tal forma que si se quiere "pasar pagina y hacer una convivencia más sana, sería bueno que a las víctimas no se les perturbara con este tipo de cosas".

VITORIA

Andoni Ortuzar ha advertido que, en lo que respecta a la pelea por el voto en Vitoria, se estaba "exactamente igual hace cuatro años", cuando se apuntaba que la por entonces candidata de EH Bildu Miren Larrión iba a dar "el sorpasso". "La vida política es así y hoy está fuera del circuito tras aquel lío monumental. Yo confío mucho en la ciudadanía y Beatriz Artolazabal (cabeza de lista del PNV) ha hecho una campaña magnífica", ha añadido.

Respecto a sus alusiones al patrimonio del diputado de EH Bildu Oskar Matute, Ortuzar ha afirmado que personalmente le tiene "respeto y cariño". No obstante, ha advertido que "uno no puede tener la piel muy fina cuando hablan de él y pensar que el resto la tiene de elefante".

"Cuando él habla de la ética y la corrupción cero, echa el dardo a otros. ¿Cuando se lo hacen a él qué sucede?. Yo ni cité su nombre porque en eso suelo ser elegante, pedí cuentas a su grupo sobre un vídeo que nos llegó (sobre Matute), como llegaría a más gente", ha explicado.

Según ha destacado, la realidad es que han dando muchas explicaciones, pero la respuesta a sus preguntas "es positiva: efectivamente gana lo que gana, tiene un piso alquilado, vive en una casa social y disfruta de una propiedad en un pueblo de Rioja Alavesa".

"Cuando te dicen una cosa y, para explicar que no es verdad debes gastar tanto tiempo, mal asunto. La moraleja es que, si no quieres que te lo hagan a tí, no lo hagas tú", ha mantenido.

En su opinión, si algo ha hecho EH Bildu es "embarrar la campaña presentando denuncias falsas y manipulando supuestos casos que fabricaban y denunciaban ante los jueves". Por ello, ha preguntado a Oskar Matute cómo cree que todo eso le afecta a la gente del PNV y a sus familiares.

PSE-EE

Por otro lado, y ante las críticas de cargos del PSE-EE hacia el PNV, el líder jeltzale ha afirmado que en campaña se hace "mucha pose y se magnifican las diferencias" para obtener "un voto más".

A su juicio, los socialistas vascos consideran que una parte de su electorado histórico ha votado en las últimas elecciones al PNV y, "probablemente, por eso ha sido duro" con el objetivo de recuperarlo.

No obstante, ha dicho que suena "un poco artificial" estar más de tres años en los gobiernos de coalición sin decir nada y los últimos cuatro meses afirmar que "todo ha sido un desastre". "Nosotros siempre buscamos la estabilidad, que las coaliciones sean lo mas fuertes posibles y lo seguiremos haciendo a partir del lunes con quien quiera", ha añadido.

Además, ha indicado que el PNV aúna un pensamiento "nacionalista y abertzale" que quiere "el bien para toda la sociedad vasca", en contraposición a otras formaciones políticas como PSE-EE y PP que "tienen una vinculación mucho mayor con lo que pasa en Madrid y con lo que sus jefes hacen, a los que traen a Euskadi en campaña".

"Mucha gente ha entendido que esa manera de ver la política del PNV se traslada, además, a una buena gestión y la gente pierde sus prejuicios y no vota lo que votaban sus abuelos", ha añadido.

DÍAZ AYUSO

Por último, en relación a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no le tiene cariño y el respeto se lo está perdiendo. "Estoy al mínimo de respeto que tiene que tener una persona con otra, y políticamente ninguno", ha enfatizado.

Tras afirmar que Madrid experiemnta "una espiral de locura política", fruto de una ebullición de españolidad mal entendida y casposismo político", ha aseverado que la líder de los populares pelea por el voto de derecha-ultraderecha.

"Uno de sus atributos es ser antivasco y el PP de aquí se lo ha permitido. No entiendo la estrategia del PP de traer este tipo de gente", ha dicho, para añadir que, insultando al PNV, "insulta al 40% de la población de este territorio que nos vota regularmente".