Ortuzar admite que la Ley de Vivienda ha distanciado al PNV del Gobierno de Sánchez

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha admitido que la Ley de Vivienda, "sacada de la chistera", ha distanciado al PNV del Gobierno de Pedro Sánchez, que "últimamente se está equivocando bastante". Además, considera que últimamente "ha priorizado su relación con ERC y EH Bildu".

También se ha referido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para señalar que tiene la sensación de que "es un hombre de mente más abierta" que lo que ahora "interpreta", pero que no se verá hasta que pasen las elecciones.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha destacado que en Euskadi hay una Ley de Vivienda "que es más avanzada" que la del Estado. "Nosotros estamos en contra porque la vivienda es una competencia exclusiva, no sólo del País Vasco, sino de todas las comunidades autónomas y, quien más quien menos, cada uno estamos ejerciendo correctamente esa competencia. Si en 40 años nadie se le había ocurrido hacer una ley estatal de vivienda, será por algo", ha puntualizado.

En este sentido, no cree que los anteriores presidentes del Ejecutivo central Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero, "hayan hecho dejación de sus funciones", sino que "simplemente no lo han hecho porque no correspondía al Estado ni al legislador estatal".

"Creemos que esa Ley tiene algunas medidas que son razonables, las que tienen que ver con los alquileres, las zonas tensionadas, etc, pero eso se podría haber hecho de otra manera, modificando algunas leyes de manera parcial, como la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para darles a los ayuntamientos potestades en el ámbito de pisos turísticos, etc, o en el de alquileres, como se hizo no hace alrededor de un año por vía decreto ley", ha manifestado.

SÁNCHEZ, COMO "EL MAGO TAMARIT"

A su juicio, esta ha sido una norma "un poco de sacada de la chistera". "Yo creo que Sánchez últimamente se parece al mago Tamarit, que saca cosas cada diez minutos y esta Ley la necesitaba para tapar probablemente la polémica del 'sí es sí', para cohesionar a su gobierno y a una parte del núcleo de los que le apoyan, porque, en este caso, nosotros y otra parte de los de los apoyos normales, nos hemos distanciado", ha indicado.

El presidente del EBB ha reconocido que al PNV "le duele" y es "muy crítico" con "la utilización del Boletín Oficial y de la legislación para hacer estrategia política de corto recorrido".

"Lo malo que tiene ser gente seria y responsable, es que saben que, cuando hace falta y la cosa lo merece, el PNV va a estar ahí y no vamos a sacar cuitas pasadas ni vamos a hacer revanchas inútiles. Pero creo que el Gobierno últimamente se está equivocando bastante", ha asegurado.

En esta línea, ha explicado que el pacto de investidura que firmaron el presidente Pedro Sánchez y el mismo ha tenido "claroscuros". "Hay cosas que se han cumplido y muchísimas que no se han cumplido. Es verdad que en este último tramo el Gobierno ha priorizado la relación con ERC y con Bildu", ha añadido.

Andonio Ortuzar ha dicho que "ellos sabrán". "Nosotros, cuando tengamos que decirle al gobierno que sí, le diremos que sí, y cuando le tengamos que decir que no, le vamos a decir que no, con la misma rotundidad", ha aclarado.

FEIJÓO

El líder del PNV cree que todavía no se sabe "quién es y lo que piensa" Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, este llegó "en una situación muy compleja el PP, con un 'estatu quo' difícil", con "barones y baronesas ya muy establecidos y muy establecidas dentro del partido y también en la política institucional, y con un calendario electoral muy estrecho".

Por ello, considera que "ahora está interpretando un papel" y se desconoce si es el del "auténtico Núñez Feijóo". "Creo que vamos a tener que esperar a conocer la verdadera actitud y las verdaderas propuestas políticas de Feijóo después probablemente de estas elecciones y después de las de Cortes Generales más aún. El papel que está interpretando el actual Feijóo no nos gusta mucho", ha explicado.

Ortuzar tiene la sensación de que "es un hombre de mente más abierta" que lo que ahora parece. En todo caso, ha apuntado que no hay que "olvidar" que "ahora los políticos, sobre todo en Madrid, hacen política con la calculadora en la mano".

Por ello, ha dicho que también en el futuro el presidente del PP "hará lo que pueda hacer en función de los números que salgan". "Si para llegar a la Moncloa y estar en la Moncloa necesita los votos de Vox, creo que no va a renunciar a ellos, y eso hace prácticamente imposible una relación normalizada con el PNV", ha concluido.