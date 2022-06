Ortuzar advierte a Feijóo de que el PNV "no va a tener nada que ver" con el PP mientras siga "pegado" a Vox

El presidente 'jeltzale' da por hecho que los 'populares' gobernarán con la formación de Abascal en Andalucía si necesitan sus votos

VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dado por hecho que si el PP depende de Vox para gobernar en Andalucía tras las elecciones de este próximo domingo volverá a pactar con ese partido un Ejecutivo de coalición, tal y como ya ha hecho en Castilla y León, por lo que ha advertido al Partido Popular de que "mientras siga pegado a la ultraderecha", el PNV no va a "tener nada que ver" con la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Ortuzar ha participado este sábado en Vitoria-Gasteiz en un homenaje del PNV a afiliados veteranos, en el que también ha intervenido el presidente de esta formación en Álava, Jose Antonio Suso; el exconsejero del Gobierno Vasco Juan Ramón Guevara, y la juntera alavesa Joana Egiluz.

En un breve discurso, Ortuzar ha subrayado que el modelo de partido del PNV es el de "trabajar por un ideal, por un país, sin pedir nada a cambio". Este actitud de "compromiso" --ha lamentado-- es algo que "se está perdiendo" en la política actual, pese a que "afortunadamente", la formación 'jeltzale' es "una isla" en este sentido.

POLÍTICA "DE BAJA CALIDAD"

A su juicio, es precisamente esa "falta de compromiso" el factor determinante para que la política actual sea "de baja calidad". "Nosotros no podemos rebajar la calidad", ha advertido.

En este contexto, ha censurado la falta de "coherencia" del PP, del que ha recordado que "un día sí y otro también acusa al PNV de echarse en brazos de Bildu y de no sé qué componendas" con esa formación.

Ortuzar ha subrayado el hecho de que el PP realiza tales acusaciones "cuando ellos no son capaces de aguantar y de poner un cordón sanitario a la ultraderecha, a los enemigos de la democracia".

En este sentido, y en referencia a los acuerdos del PP con Vox, ha denunciado que "se van con ellos, se meten a la cama política con ellos, y conforman gobiernos con ellos".

"Lo hemos visto en Castilla y León; y, depende de lo que pase mañana en Andalucía, lo volverán a hacer", ha advertido, aludiendo así al escenario de pactos poselectorales tras los comicios andaluces de este próximo domingo.

"DIQUE DE CONTENCIÓN" A LA ULTRADERECHA

El dirigente del PNV ha denunciado que el PP actúa de esta forma "porque para ellos la coherencia y la democracia es secundaria", puesto que "para ellos lo importante es el mantenimiento del poder". "Aquí no puede pasar eso, aquí el dique de contención contra la ultraderecha se llama PNV; aquí no pasarán", ha añadido.

Ortuzar ha indicado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "al parecer esta muy preocupado por la falta de fuerza del PP en Euskadi".

El dirigente 'jeltzale', que ha indicado que cuando Feijóo habla del País Vasco "no sé por qué, pero lo reduce a Gasteiz", ha manifestado que parece que el Partido Popular "quiere recuperar los votos que, supuestamente, nos han venido al PNV".

No obstante, ha afirmado que "si hay algo que está grabado a fuego en Euskadi es que somos amantes de la democracia", por lo que el PP "no va a recuperar un voto mientras no sean demócratas claros". Ortuzar ha avisado de que mientras el PP "siga pegado a Vox", no va a tener "nada que ver con el PNV".

REPROCHES A EH BILDU

El presidente 'jeltzale' ha manifestado que la "falta de coherencia" resulta "general", por lo que afecta "a un extremo y al otro". De esa forma, ha indicado que mientras EH Bildu "siempre habla de economía verde y está con la sostenibilidad en la boca", luego "cuando presentamos un proyecto de desarrollo de energías renovables, dice que no y monta su coordinadora para obstaculizar y ensuciar todo".

"Así no se hace camino, no se construye país. El país se construye con trabajo y con desarrollo", ha denunciado el máximo responsable del PNV.

En el acto también ha intervenido el presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, quien ha explicado que con este evento se ha tratado de combinar el homenaje a los afiliados más veteranos, con un "reencuentro" intergeneracional tras más de dos años sin grandes actos públicos del partido.

Suso ha recordado que el último evento de este tipo celebrado por el PNV en Álava fue el del 7 de marzo de 2020, cuando alrededor de mil personas se reunieron en Vitoria-Gasteiz con motivo del inicio de la campaña electoral que posteriormente tuvo que ser suspendida y aplazada por la pandemia.

"Hemos vivido años duros, momentos complicados; muchas personas nos han dejado", ha afirmado el dirigente 'jeltzale', en referencia a la covid-19. En este sentido, ha expresado su satisfacción por poder "volver a la normalidad" de forma progresiva, si bien ha llamado a mantener la "prevención" porque la pandemia continúa y siguen produciéndose contagios.

"INCERTIDUMBRES Y AUTORITARISMOS"

Por su parte, Guevara se ha referido a la complicada situación que se vive en la actualidad en el ámbito internacional, dadas las "incertidumbres geoestratégicas", el auge de los "autoritarismos", y la crisis climática. Además, ha señalado que "la globalización de los problemas" hace que su posible solución resulte "más compleja".

En este contexto, ha afirmado que hay quien aprovecha estas incertidumbres para apelar al "miedo" y "atacar la democracia y sus valores", recurriendo al "desprestigio" de la política en una estrategia que -según ha indicado-- "es la misma que empleó Franco durante su dictadura".