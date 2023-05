Ortuzar advierte que un acuerdo Bildu-PSE "sería antiPNV"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado que, en la situación política actual, un acuerdo Bildu-PSE "sería un pacto antiPNV" y ha advertido de que "los pactos 'pro' dan mejor resultado y más durabilidad en el tiempo" que los "anti".

El líder del PNV ha presentado, en un desayuno informativo del Forum Nueva Economía en Bilbao, a los candidatos de la formación a las alcaldías de las tres capitales vascas en las elecciones del próximo 28 de mayo, Juan María Aburto, Eneko Goia y Beatriz Artolazabal, de los que ha destacado su "contrastada experiencia y compromiso con el país".

Ortuzar ha subrayado que el PNV no elige a sus candidatos pensando "solo ni especialmente en el día de las elecciones", sino en "el día siguiente", ya que le toca "poner en marcha las instituciones", frente a otros partidos que se pueden "permitir el lujo de plantear candidaturas como marketing, rompedoras, de hacer un brindis al sol".

En el encuentro, los representantes jeltzales han abordado, entre otros asuntos, el tema de los pactos postelectorales y, tras definir el PNV como "un partido pactista", su presidente ha añadido que, por ello, no va a ser quien diga que "no hay que pactar cuando lo hacemos nosotros mismos".

No obstante, ha precisado que "en política hay dos tipos de pactos: a favor de algo y el anti". En este sentido, ha considerado que, "en la situación política actual, un pacto Bildu-PSE sería un pacto anti, un pacto antiPNV".

A su entender, "no tiene otra explicación, no hay motivos". De este modo, ha señalado que el Partido Socialista está "integrado en todos los gobiernos" y un acuerdo "sería porque alguien ha decidido ir contra algo".

Ortuzar ha recordado, tras ser preguntados si son partidarios de gobierne la lista más votada como ocurrió con Juan Karlos Izagirre en el Ayuntamiento de San Sebastián en 2011, que "en aquel momento había un pacto antiPNV que había llevado a Patxi López a Ajuria Enea". "¿Íbamos a pactar nosotros con los que eran un pacto antiPNV para hacer un pacto antiBildu en Donosti o en Guipúzcoa?. No parece que tenía mucho sentido", ha explicado.

En todo caso, ha advertido al Partido Socialista de que "los pactos 'pro' dan mejor resultado y más durabilidad en el tiempo" que los "anti". "La operación Patxi López duró tres añitos y la operación Bildu cuatro, la nuestra duró un poquito más", ha concluido.

COLABORAR

Por su parte, el alcalde de San Sebastián y candidato a la reelección, Eneko Goia, ha señalado que habrá que ver "el veredicto" de los ciudadanos en los comicios del día 28 y ver "cuáles son las piezas que tenemos para componer el puzle". Por su parte, se ha mostrado "partidario de la estabilidad" para poder "sacar proyectos adelante" en la ciudad. "Y creo que aquí al que corresponda debería tratar de lograr ese objetivo", ha añadido.

Goia ha precisado que, a él, los pactos le parecen "buenos" y, si un ayuntamiento "es plural" como el caso San Sebastián, donde "nunca ha existido una mayoría absoluta", hay que "entenderse con los demás" y en la capital guipuzcoana se ha visto "de todo".

No obstante, ha afirmado que, si se produjera en su Ayuntamiento un pacto entre EH Bildu y PSE, no la entendería "en clave de donostiarra", sino "en otra clave política que trasciende absolutamente de lo que es Donostia" porque, si uno baja el terreno de los proyectos y de las propuestas, se dará cuenta inmediatamente de que no es por el interés de Donostia que se produce ese pacto".

Así, ha señalado que "no hay más que ver las propuestas que hacen unos y que hacen otros" y ha advertido de que EH Bildu, durante ocho año, ha tenido una actitud "contraria frente al turismo, al Topo, a la nueva sede del Basque Culinary Center... , a proyectos que son de Donosti".

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Vitoria, Beatriz Artolazabal, también ha apostado por "gobiernos fuertes, que generen ilusión, confianza y certidumbre", algo que, a su entender, "la izquierda abertzale no genera".

Por ello, considera que un gobierno con un pacto entre el PSE y EH Bildu no serían "gobiernos adecuados, convenientes para el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros territorios y de nuestro país" en los actuales momentos de "incertidumbre a nivel mundial".

Así ha defendido "las fórmulas que el Partido Nacionalista Vasco ha abanderado en cuanto a gobiernos que generen esa confianza y esa estabilidad para que las empresas inviertan, generen empleo y riqueza para mantener nuestro estado de bienestar" y ha insistido en que "la fórmula en la que participara Bildu con el Partido Socialista no sería la más conveniente".

Finalmente, el alcalde de Bilbao y candidato a la reelección, Juan María Aburto, ha apelado a ser "capaces de generar estabilidad, confianza, tranquilidad" y ha apostado, independientemente de cuál sea el resultado de los comicios, "por colaborar, por trabajar juntos" y sacar adelante proyectos.

"En ningún sitio está escrito, ni en ninguna teoría política está escrito que la oposición tiene que ser siempre oposición. Frente a ese binomio de gobierno-oposición, ¿por qué no podemos trasladar a la ciudadanía un binomio diferente? ¿Por qué no somos capaces de hacer las cosas de otra manera?", ha apuntado Aburto, que ha lamentado el "el triste espectáculo" que se está dando en la política estatal "un día tras otro".

Según ha indicado, "aquí queremos otra cosa y sobre todo los ciudadanos quieren otra cosa". De este modo, ha ofrecido al resto de partidos con representación en el próximo ayuntamiento "la mano para que nos ayuden a acordar y mejorar Bilbao".