Ortuzar advierte de que Ayuso va a Euskadi a "hacer la guerra del norte" y "ganar votos en Madrid"

Urkullu pide una "autocrítica sin excusas" y reconocer, "sin medias tintas, que todo el daño causado por la violencia fue injusto"

DURANGO (BIZKAIA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado que el PP traiga "de paseo" por Euskadi a "personajes" como Miguel Ángel Rodríguez y ha advertido de que la presidenta de la Comunidad de Madrid va mañana a Bilbao a "hacer la guerra del norte" y "ganar votos en Madrid" quitándoselos a Vox. "¿Qué os apostáis a que intenta liarla?", ha preguntado.

Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido una "autocrítica sin excusas" y reconocer, "sin medias tintas, que todo el daño causado por la violencia fue injusto".

Durante un acto electoral en Durango (Bizkaia) junto a la candidata a diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la aspirante a alcaldesa de localidad por la formación jeltzale Mireia Elkoroiribe y el Lehendakari, Iñigo Urkullu, Ortuzar se ha referido, a "los tiempos difíciles, cuando otros arruinaban este país y este pueblo". "Los mismos que ahora no recuerdan nada. Los mismos", ha dicho al iniciar su intervención.

El presidente del PNV ha elogiado a las candidatas, y ha destacado sus esfuerzos y se ha mostrado convencido de que "no vale eso de que todos son iguales" porque "no es verdad".

Además, se ha preguntado si la alternativa al PNV son "todos esos que van siempre chupando rueda y no dan un relevo", los que "que esperan un pinchazo o una caída para atacarnos, incluso en una desgracia como la pandemia".

"¿Esos son la alternativa? Los del 'todo está mal'. Me recuerdan a Massiel. Todo el día con la misma matraca. Ella decía 'la la la' y ellos dicen 'no, no, no'. Este país no necesita ni agoreros ni llorones al frente", ha indicado.

Andoni Ortuzar se ha referido también a la reciente visita de Miguel Ángel Rodríguez, director de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Durango, donde advirtió de que "había un aire irrespirable" en Euskadi.

"Llevo más de una hora en Durango y no he tenido problemas respiratorios. ¿Alguno o alguna habéis sentido algo? Estaba preocupado porque llevo sin venir a Durango poco más de un mes y el otro día le escuché a Miguel Ángel Rodríguez, candidato paracaidista del PP aquí y la mano que mece la cuna de Ayuso, que había un aire irrespirable en Durango", ha ironizado.

Ortuzar ha continuado con las alusiones a Rodríguez al afirmar que comprueba que "Durango está donde siempre" y no se "ha salido de occidente" por "culpa del PNV", como aseguró.

"¿Sabéis lo que les pasa a estos? Que se han acostumbrado al aire viciado de la política madrileña, y el aire fresco y limpio de Anboto les parece irrespirable. ¡Como lo de este y oeste! Fueron tanto a la Plaza de Oriente a aplaudir a Franco que ahora confunden Oriente con Occidente. No saben por dónde les pega el aire", ha censurado.

El presidente del PNV ha criticado que el PP vasco "trae a este tipo de personajes de paseo por aquí" y "mañana viene la propia Ayuso 'in person'". "Supongo que creerá que viene a hacer la 'guerra del norte' otra vez. ¿Qué os apostáis a que intenta liarla? Y los del PP vasco, pensando que viene a ayudarles. ¡Pero si a lo que viene es a ganar votos en Madrid, y además votos que se los disputa a Vox!", ha dicho.

A su juicio, Día Ayuso "viene a Euskadi para sacar votos en Madrid, para quitarle los votos a Vox". "¿Y así piensa el PP vasco que va a levantar cabeza? ¡Otros que no saben ni por dónde les pega el aire! Hacen la campaña a Ayuso en Madrid y a Bildu en Euskadi".

"ENTENTE VASCO-ESPAÑOLA"

Por otra parte, ha advertido de que la "entente vasco-española de Bildu y Podemos nos la tiene jurada". "Somos su enemigo común. Van a por nosotros y a por nosotras. Y, si pueden, van a sumar para echarnos de donde puedan. La pinza antiPNV está preparada. Como hicieron aquí en Durango hace cuatro años", ha dicho, en alusión al gobierno municipal de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la localidad vizcaína.

A su juicio, ambas fuerzas se la "tienen jurada" al PNV. "Nos tienen muchísimas ganas. Y la única defensa que tenemos son los votos", ha dicho, para afirmar que domingo 28 "hay que votar" porque "cada voto cuenta, y mucho".

MEMORIA

Por su parte, Iñigo Urkullu ha asegurado que esta semana se asiste a "un debate importante y necesario, el debate sobre la memoria, sobre todo lo ocurrido".

"Sin embargo, una y otra vez, llegamos al mismo callejón sin salida, al empate infinito. Un empate que debemos superar si de verdad queremos cerrar las heridas que llevan demasiado tiempo abiertas. Heridas que no permiten construir una convivencia basada en el respeto y la empatía", ha defendido.

El Lehendakari ha recordado que en Euskadi se ha "sufrido muchísimo, demasiado", y ha aludido al bombardeo de Durango en 1937, así como al de Otxandio, Gernika "y más de 30 municipios vascos".

"Este pueblo sufrió el ataque indiscriminado de las fuerzas de aviación alemana, que bombardearon a la población civil indefensa, con el beneplácito del Franquismo", ha recordado.

También se ha referido al "exilio y el expolio, con la despiadada dictadura" y, posteriomente a "la guerra sucia padecida en Euskadi", con "un ataque orquestado desde estamentos del Estado en plena democracia que sembró el terror en nuestro país".

"Qué decir de ETA, que dejó cientos de muertos y miles de víctimas en su lamentable recorrido. También aquí, en Durango. No hay reconocimiento de culpa... No hay reconocimiento del injusto daño causado. ¿Tan difícil es reconocer, sin medias tintas ni excepciones, que todo el daño causado por la violencia fue injusto? ¿Tan difícil es expresar una autocrítica, sin excusas, y reconocer que amparar y justificar la violencia fue un grave error?", ha emplazado.

A su juicio, son "ideas de peso y hondura, son principios de ética política". "Es un ideario para sustentar la convivencia. Seguir con callejeros con nombres franquistas; poner medallas, ascender o realizar homenajes a torturadores y golpistas o enaltecer a miembros de ETA son decisiones de personas y grupos que están orgullosos de su pasado", ha dicho.

Para Urkullu, "ese no es el camino" sino que "es necesario un reconocimiento sincero, sin esperar a que el vecino lo haga, sin exigir nada a cambio". "Solo así tiene validez. Quien tenga responsabilidad la debe reconocer, porque, de otro modo, caemos en el 'y tú más', en el empate infinito. Seguiremos así sin construir una memoria y una convivencia justa para nuestra sociedad", ha indicado.

Ante esta situación, ha afirmado que el Gobierno Vasco y los Ayuntamiento, con el Instituto Gogora" va a "avanzar en los cuadernos y los itinerarios de la memoria, también en Durangaldea".

"Nuestro ideario es claro: memoria, derechos humanos, pluralismo... una convivencia justa para Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco defiende un triple compromiso: Vías políticas y democráticas, autogobierno y modelo de construcción social basado en la colaboración", ha precisado.

Mientras, la candidata a diputada general de Bizkaia por la formación jeltzale, ha insistido en que con el PNV "al frente de la Diputación, ninguna persona que necesite cuidados va a estar sola". "Vamos a seguir reforzando nuestro sistema de protección social a las personas con dependencia", ha insistido.

En este punto, ha anunciado la apertura de dos nuevas residencias, en Sestao y en Abadiño, con 240 plazas donde "las personas mayores vivan en un entorno más parecido a un hogar".

La candidata a alcaldesa Mireia Elkoroiribe ha destacado "la importancia que tiene para la localidad y la comarca el Centro de Alta Resolución proyectado en el municipio".

Según ha explicado, el centro denominado Hospital de Durango, "se levantará en los antiguos terrenos del ferrocarril y será un centro de salud más grande, moderno y accesible".