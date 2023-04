Ortuzar advierte a Sánchez que no puede apoyarse en Euskadi y luego usar la legislación para ir "contra su autogobierno"

Dice que EH Bildu est√° "m√°s c√≥modo en una relaci√≥n con la izquierda espa√Īola que defendiendo el autogobierno" y se est√° "podemizando"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez, que si sigue por "la l√≠nea de la recentralizaci√≥n", la formaci√≥n jeltzale se replantear√° su "formato" de colaboraci√≥n, porque "no puede apoyarse en Euskadi o Catalu√Īa" y luego "utilizar la legislaci√≥n para ir contra el autogobierno de esos territorios".

En una entrevista en 'Deia', recogida por Europa Press, Ortuzar dice que "si sigue teniendo ataques al autogobierno y esta ola de centralismo que parece que viene habr√≠a que poner pie en pared", para se√Īalar que "en cartera hay un mont√≥n de proyectos que dicen que van a alinear para que haya un suelo com√ļn pero, si el suelo com√ļn es peor que el que nosotros tenemos, estamos devaluando nuestro autogobierno, encima para hacer las cosas peores".

Tras afirmar que "S√°nchez tendr√° que hacer cuentas para el futuro", advierte al presidente del Gobierno que "no puede ser que se apoye en fuerzas y movimientos pol√≠ticos que respondan a realidades nacionales como Euskadi y Catalu√Īa, y luego utilicen la legislaci√≥n para ir contra las competencias de esos territorios" porque es "una incoherencia".

En el PNV, dice, son "muy cr√≠ticos con la deriva que est√° tomando S√°nchez", que, seg√ļn censura, est√° en "un electoralismo furibundo". "Cada conejo que intenta sacar de la chistera va contra Euskadi y Catalu√Īa y eso no es bueno para el futuro. Si ellos han replanteado el statu quo y siguen por esta l√≠nea de recentralizaci√≥n, los dem√°s tendremos que replantearnos la nuestra", advierte, para a√Īadir que al Ejecutivo de Pedro S√°nchez "le ciega la cantidad de votos y no presta atenci√≥n a la calidad" y "no puede apoyarse en Euskadi o Catalu√Īa y luego utilizar la legislaci√≥n para ir contra el autogobierno de esos territorios".

Ortuzar asegura que el PNV "va a seguir siendo el PNV, centrado en la gesti√≥n de las instituciones vascas y defendiendo los intereses vascos en Madrid". "Si para esa defensa lo mejor es acordar, lo iremos haciendo, pero, siempre que venga un ataque, nos pondremos enfrente, porque el ADN del PNV es la defensa del autogobierno, y no hay ning√ļn bien superior".

Por otro lado, para Ortuzar, est√° "claro" que EH Bildu, "en el eje Euskadi-Madrid, ha optado por Madrid", est√° "m√°s c√≥modo en una relaci√≥n con la izquierda espa√Īola que defendiendo el autogobierno" y est√° "jugando a formar parte de la direcci√≥n pol√≠tica del Estado". "Se est√° podemizando, podr√≠a parecer la sucursal de Podemos en Euskadi", afirma, para destacar que el PNV est√° "en la direcci√≥n pol√≠tica de Euskadi, ejerciendo la defensa del autogobierno".

Sobre los acuerdos de gobierno con los socialistas en Euskadi, dice que el PSE tiene "un sentido de la lealtad low cost" y advierte que "se equivoca marcando perfil antiPNV" porque "después del 28-M llegará el 29-M, cuando nos tengamos que sentar a hablar y haya que poner negro sobre blanco el futuro y donde quieran posicionarse".

A su entender, "no parece muy coherente estar tres a√Īos y diez meses codo con codo ya gusto, en los dos √ļltimos meses dar la sensaci√≥n de que est√° todo patas arriba, y al d√≠a siguiente de las elecciones, pelillos a la mar y aqu√≠ no ha pasado nada", por lo que recomienda al que "mida un poquito m√°s sus palabras".

LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, cree que la Ley de Vivienda es "una operación de puro marketing electoral". Para el PSOE, dice, es "una operación para tapar el follón del sí es sí", y para EH Bildu y ERC, que la han apoyado, "una oportunidad de marcar un falso perfil de progresismo izquierdista abandonando lo importante, la defensa del autogobierno".

En el caso de EH Bildu, advierte que "la gente no va a tragar ese anzuelo de un Bildu c√≥modo en Madrid, pisando moqueta, saludando ministros y tomando parte en la direcci√≥n del Estado espa√Īol", porque "en Euskadi los conocemos lo suficiente como para saber que les quedan asignaturas pendientes para tener los dos pies en el lado democr√°tico, la primera, reconocer que matar estuvo mal y pedir perd√≥n".

LEY DE EDUCACI√ďN

Por √ļltimo, en relaci√≥n al proyecto de Ley de Educaci√≥n aprobada por el Consejo de Gobierno Vasco, asegura que el tema de los modelos ling√ľ√≠sticos, que ha originado discrepancias con el PSE-EE, "va a quedar muy claro cuando haya un debate parlamentario y se abran los plazos para enmendar".

Asimismo, remarca que el texto del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, "es un texto de todo el Gobierno, no del PNV, y obliga a todo el Gobierno". "El sistema de modelos no se toca, lo que se hace es adecuar a la realidad de cada zona y de cada colegio", remarca.