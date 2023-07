Ortuzar afirma que el PNV tuvo un "papel clave" en el cierre de Garoña pese a que el PSOE "se cuelgue las medallas"

Esteban reitera que si Sánchez quiere su apoyo para una eventual investidura, deberá "renunciar a atacar" el autogobierno vasco

VITORIA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que pese a que el PSOE se quiera "colgar medallas" en el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, --anunciado en 2017 aunque hasta esta semana no se ha decidido el inicio del desmantelamiento de la planta--, fue la formación 'jeltzale' la que desempeñó "un papel clave" en este asunto. Además, ha advertido de que si el PNV mantiene una presencia "fuerte" en las Cortes Generales, la central "será pasado para siempre", pese a los intentos de Vox por reabrirla.

Ortuzar ha participado en un mitin en Vitoria, en el que también han intervenido el lehendakari, Iñigo Urkullu; los cabezas de lista por Álava al Senado, Almudena Otaola; y al Congreso, Mikel Legarda; y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban', quien ha afirmado que si Pedro Sánchez quiere el apoyo del PNV a una eventual investidura tras las elecciones del domingo, deberá "renunciar a atacar" el autogobierno y aportar "garantías" de sus compromisos.

En su intervención, Ortuzar se ha referido a la situación de la ya clausurada central nuclear de Garoña --ubicada en Burgos pero muy próxima a Euskadi--, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya autorizado esta semana el inicio del desmantelamiento de la planta.

El líder del PNV ha querido dejar claro el "papel clave" desempeñado por su partido en el cierre de estas instalaciones, decidido en agosto de 2017, pese a que la puesta en marcha del procedimiento para el desmantelamiento de la central no se haya llevado a cabo hasta ahora.

REUNIÓN CON RAJOY

"Nunca lo hemos contado, pero como ahora hay unos, los de Vox, que quieren volver a abrir Garoña; y otros, los socialistas por boca de la ministra [Teresa] Ribera, que se quieren poner medallas también en esto, voy a desvelar que aquella decisión de agosto de 2017 se fraguó unos meses antes en una reunión en Moncloa con Mariano Rajoy", ha afirmado el dirigente 'jeltzale'.

Ortuzar ha añadido que aquel fue "un acuerdo costoso", puesto que "había implicaciones económicas, técnicas y políticas", de forma que Rajoy "se encontraba con fuertes resistencias, empezando por su partido y algunas empresas energéticas, para tomar la decisión". El expresidente del Gobierno y exlíder del PP pidió entonces "discreción y calma" al PNV, según ha indicado Ortuzar.

"Le ayudamos, incluso, a vencer algunos de los problemas, hablando con el sector energético; y en una fecha buscada y rebuscada para que no se montara lío, muy al estilo Rajoy, un 1 de agosto de 2017, pasadas las once de la mañana, Rajoy me comunicó la decisión del cierre de Garoña, una vez cumplimentados todos los procedimientos técnicos y jurídicos", ha añadido.

Ortuzar ha manifestado que pese a que aquella noticia no tardó en "correr como la pólvora", la formación 'jeltzale' "mantuvo la discreción y un perfil bajo, para que nadie pudiera esgrimir que era otra concesión a los insaciables vascos". No obstante, ha subrayado que "el PNV estuvo de lleno en el cierre de Garoña".

"No nos queremos arrogar nada; fue una lucha social y popular a la que teníamos que hacer caso, e hicimos caso; respaldados ademáspor las instituciones alavesas", ha afirmado, tras lo que ha subrayado que este es, precisamente, el "modelo PNV: conseguir en Madrid lo que se quiere aquí, en Euskadi".

El líder del PNV, que ha lamentado que haya quien "de manera torticera" quiere "mezclar con Vox" a su partido, ha subrayado que "mientras Vox quiere abrir otra vez Garoña, el PNV fue quien consiguió cerrarla". Además, ha avisado de que "si el PNV sigue fuerte en Madrid, Garoña será pasado para siempre".

Ortuzar también ha reprochado a EH Bildu que al mismo tiempo que dirige críticas "torticeras" al PNV sobre supuestos acuerdos con PP y Vox, se dedica a "copiar" las medidas y mensajes de la formación 'jeltzale'.

'PLAGIOA DA BIDE BAKARRA'

"Han sido el eco del PNV y sus propuestas en esta campaña; pero, como el eco, respecto al original pierden intensidad y se deforman enseguida; y el original es el PNV", ha afirmado. En este punto, ha ironizado sobre la conveniencia de sustituir el histórico lema de la izquierda 'abertzale': 'borroka da bide bakarra', por el de 'plagioa da bide bakarra'.

Por su parte, Aitor Esteban ha reivindicado el papel del PNV en las Cortes Generales desde la propia legislatura constituyente, en la que los diputados 'jeltzales' "consiguieron poner las bases institucionales del país, al introducir en la Constitución la Disposición Adicional Foral, que permitió el Concierto Económico".

"Entonces, el Estatuto; y ahora, una larga lista de cosasconseguidas", ha afirmado Esteban, tras enumerar los principales logros obtenidos en los últimos cuatro años, sobre los que ha destacado que suman en inversiones más de 600 millones de euros para Euskadi.

Asimismo, y tras recordar que el PNV siempre ha actuado con "responsabilidad", como cuando, "a diferencia de otros partidos", votó favorablemente la investidura de Pedro Sánchez en 2019, ha insistido en que los 'jeltzales' no van a dar "cheques en blanco".

"El PNV lo dice alto y claro: si Sánchez pide nuestro apoyo, hablaremos; y actuaremos con responsabilidad. Pero tendrá que decirnos qué piensa hacer respecto a Euskadi y a la 'Agenda Vasca'; tendrá que definirse y mojarse; tendrá que renunciar a atacar nuestro autogobierno; y tendrá que comprometerse y dar garantías", ha advertido.

El portavoz en el Congreso y candidato por Bizkaia a la reelección como diputado ha animado a la ciudadanía vasca a votar el domingo aal PNV "para que la voz que represente a vascos y vascas no sea la de Madrid". "Es un reto importante; Euskadi necesita para su futuro una voz en Madrid, independiente, equilibrada y experimentada", ha añadido.

Iñigo Urkullu ha subrayado en su intervención que "como sociedad, no podemos dar por bueno que los jóvenes cobren poco durante sus primeros años en el mercado laboral", por lo que ha subrayado la necesidad "dar pasos firmes para que todas las personas cuenten con un mejor salario, con un buen salario".

"QUEDARSE EN EUSKADI"

"Invertimos cada año 3.400 millones de euros en formación y educación, y cada año finalizan sus estudios de FP y Universidad cerca de 30.000 jóvenes", ha explicado. El lehendakari ha afirmado que estos jóvenes son personas "cualificadas y preparadas", y que su objetivo es "quedarse en Euskadi".

Por ese motivo, ha dicho que se debe "contribuir a mantenerlosofreciéndoles unas buenas condiciones laborales desde el primer día, una mayor facilidad para la conciliación familiar y posibilidad para que puedan seguir formándose mientras trabajan".

A su vez, Mikel Legarda ha subrayado que "hasta el día de hoy, el PNV ha conseguido muchos avances y muchos recursos" para Euskadi, algo que se ha logrado "negociando transferencias, atrayendo inversiones, y defendiendo nuestro reconocimiento nacional, nuestros derechos históricos, y nuestros intereses".

"NI SÁNCHEZ NI FEIJÓO"

Todo ello --según ha indicado-- pese a los "obstáculos" que se han debido superar "para defender y profundizar el autogobierno vasco". "En el futuro esto no lo van a hacer ni Sánchez ni Feijóo; solo lo hará EAJ-PNV", ha asegurado, tras lo que ha pedido el voto para la formación 'jeltzale' como única "alternativa útil".

Por su parte, Almudena Otaola ha explicado que las elecciones generales del domingo "no son para decidir quién es menos malo, si Sánchez o Feijóo", sino que el voto que emitirán los vascos es "para decidir lo mejor para Araba y para Euskadi".