Ortuzar cree que sería deseable renovar el CGPJ esta legislatura y está dispuesto a que PNV "forme parte de la solución"

Afirma que Feijóo y él parten "de sitios muy lejanos" y es "difícil que el PNV se mueva o salte de bloque en este momento"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que sería "deseable" renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta legislatura, aunque desconoce si será posible, y se ha mostrado dispuesto a que los jeltzales "formen parte de la solución" si se necesita su ayuda.

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial "es la constatación de que la política española se mueve en una inmadurez absoluta". "No tiene la mayoría de edad que se necesita para buscar soluciones a problemas enquistados artificialmente", ha señalado.

En todo caso, ha dicho que "es difícil echar la culpa a alguien" de esta situación. "Las culpas habría que repartirlas, pero este es un asunto que lleva muchos años enquistado porque hay una judicialización de la política y una politización de la justicia, y estas dos cosas juntas nos llevan al bloqueo", ha subrayado. En este sentido, ha afirmado que, "con cualquier excusa, los unos y los otros, llevan al mismo resultado final, a que todo salte por los aires".

Andoni Ortuzar duda de si será posible en esta legislatura resolver esta situación, aunque ha admitido que sería "deseable" porque el CGPJ "una institución importante del Estado". "Ambas partes saben que el PNV no ha formado nunca parte del problema, pero si algún día necesitan del PNV para formar parte de la solución, estaremos dispuestos a oírles", ha asegurado.

Preguntado por el cambio de postura de su partido, que siempre ha defendido que no contaran con ellos en este conflicto, del que se mantenían al margen, y si es porque el PP había accedido a cederles un vocal en el acuerdo sobre el Consejo, ha respondido que, tal como estaba antes este tema, era "un disparate" involucrarse.

"Después les dijimos que, si alguien creía que podíamos ser parte de la solución, intentaríamos serlo, pese a no haber causado el problema", ha asegurado. En todo caso, ha precisado que no habían hablado todavía de nombres propuestos por el PNV para entrar en el CGPJ.

En cuanto a la rebaja de la condena por sedición, Ortuzar ha recordado que hace unos días el PP aseguró que "un cosa no colisionaba con la otra". "¿Qué ha pasado para que eso cambie?", se ha preguntado.

En su opinión, "convendría que los tipos penales españoles fueran convergiendo con los europeos". También considera que el Estado y el Poder Judicial "han sobreactuado mucho en el tema catalán". "Hay que intentar curar las heridas que ha dejado esa sobreactuación", ha añadido.

PODER JUDICIAL VASCO

El presidente del EBB ha negado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, haya intentado 'pescar en río revuelto' con su reclamación hace unos días de un Poder Judicial vasco, y ha destacado que en Reino Unido, Gales y Escocia tienen el suyo propio, "y no pasa nada".

"Tenemos una capacidad bastante amplia en el ámbito legislativo y en el ejecutivo y, en cambio, en la Administración de Justicia les ponemos los ordenadores, las sillas y les pagamos las nóminas", ha manifestado.

En esta línea, ha cuestionado que "lo mejor para la calidad de la producción de sentencias sea que los jueces vayan por ahí de plaza en plaza, con su maleta, hoy aquí y mañana en Valencia, cada uno intentando ir al mejor sitio y todos pensando que su destino final están en la sala del Tribunal Supremo en Madrid".

A su entender, "sería mejor alguien que se sintiera integrado en una sociedad y quisiera quedarse". "Seguro que las sentencias serían más adaptadas a esa realidad", ha subrayado.

RELACIÓN CON FEIJÓO

Sobre su primera reunión oficial esta semana con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que, "como en la canción de Julio Iglesias, 'la vida sigue igual'". "Fue una conversación entre dos dirigentes de partidos serios, que tienen responsabilidades institucionales, que saben lo que es gobernar y enfrentar dificultades, que pueden compartir y discutir diagnósticos", ha manifestado.

No obstante, ha explicado que, en estos momentos, "la coincidencia política" entre ambos es "ciertamente difícil". "Hubo mucha franqueza y mucho realismo de cuál es el margen que tenemos cada uno. Ellos tienen un margen y nosotros otro, y entre ellos hay pocas zonas tangentes", ha subrayado.

En todo caso, ha dicho que le pareció "bastante buen detalle" por parte de Feijóo que "no pretendiera echar anzuelos". "Él tiene su hoja de ruta y nosotros la nuestra, pero quedamos en que seguiríamos hablando", ha aseverado.

Tras manifestar que al PNV no le gusta estar en políticas de bloques, ha precisado que, en cualquier caso, no pueden estar "en un bloque en el que está Vox". "Ni podemos estar en el bloque de un PP que niega nuestra existencia, nuestra razón de ser como pueblo", ha asegurado.

En este sentido, considera que PP y PNV parten de "sitios muy lejanos", y es difícil que su formación "se mueva o salte de bloque en este momento".

En su conversación con el presidente del Partido Popular, también hablaron del apoyo de los jeltzales a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno y aupó a la presidencia de Pedro Sánchez. "Me quedé tranquilo diciéndole lo que tenía que decir porque la versión que yo le di habrá contribuido a llenar algunos agujeros negros que podía tener", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha destacado que, en aquel momento, el PNV defendió los interés su sigla y de Euskadi. "Nadie nos podía pedir ni más ni menos", ha remarcado.

El líder jeltzale se ha mostrado satisfecho, además, con lo que han conseguido en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Era la última gran oportunidad de la legislatura, había que aprovechar el momento y lo hemos hecho", ha puntualizado.

Preguntado por si ahora ha restablecido su confianza en el presidente del Gobierno, ha respondido que "la confianza que se puede tener en política". En este contexto, Ortuzar ha insistido en el mensaje que lanzó con motivo de la celebración del Alderdi Eguna a finales del pasado mes de septiembre: "Nosotros, ni Sánchez ni Feijóo, Euskadi".

SELECCIONES VASCAS

El presidente del EBB se ha referido a la polémica que ha suscitado el acuerdo arrancado por el PNV al Ejecutivo del Estado para que el reconocimiento de las selecciones vasca de pelota y de surf, y ha llamado a "despolitizarlo" y a no "caer en maniqueísmos" con planteamientos sobre si es más importante esto que bajar la inflación. "Para mucha gente, además de lo material, hay cosas simbólicas que nos enriquecen un montón", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado que se trata de "salud emocional y no va contra nadie". "Vamos a normalizar esto un poco, que no se rompe nada, que no se va España al carajo porque la selección vasca de pelota desfile por ahí con la ikurriña. Yo no niego la nación española, reafirmo la nación vasca", ha enfatizado.

Por último, ha dicho que el nuevo estatus político "está donde está", sin moverse de momento en el Parlamento Vasco, "esperando el momento político propicio".