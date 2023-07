Ortuzar critica a quienes, como Sánchez, creen que "viniendo un día, unas horas" van a "obrar milagros" en Euskadi

Urkullu dice que el PNV luchará en Madrid para poder gestionar los fondos europeos desde Euskadi y "no perderlos"

SAN SEBASTIÁN, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado a quienes, como el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, creen que "viniendo un día, unas pocas horas", van a "obrar milagros" en el País Vasco y se ha mostrado convencido de que si la formación jeltzale "está fuerte, si gana estas elecciones, Euskadi será respetada".

En un mitin amenizado con música, 'food-truck', 'txiki-txoko' y teatro callejero en el Boulevard de San Seastián, en el que también han intervenido el Lehendakari, Iñigo Urkullu, el cabeza de lista jeltzale al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban y la cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, Ortuzar ha advertido de que es necesario "demostrar a todos que el voto se gana día a día, dando la cara y trabajando para Gipuzkoa, para Euskadi, año tras año".

Además, ha señalado que "para el PNV sí son claves los escaños de Gipuzkoa", porque este Territorio "es clave en la estrategia del PNV". Así, ha sostenido que los representantes jeltzales en Madrid "se han estado fajando para sacar proyectos, inversiones y ayudas para iniciativas guipuzcoanas". "Solo el PNV puede presentar ese balance a la sociedad", ha aseverado.

El presidente del EBB del PNV ha incidido en que la "ambición" de la formación jeltzale es "poder seguir sirviendo a Gipuzkoa, mejorando las cosas, trayendo más realidades aquí, defendiendo lo nuestro en Madrid", que también con "las pensiones de los mayores", que han conseguido "mejorar" con gobiernos del PP y del PSOE, referenciándolas "al IPC". "Mienten quienes dicen que esto es mentira", ha opinado.

Ortuzar ha defendido que acuerdos logrados con el Gobierno central en Madrid como los relativos a "los terrenos de los cuarteles de Loiola, del Puerto de Pasaia, de las inversiones en aguas del Añarbe, de los proyectos de cuidados a nuestros mayores, de las inversiones conseguidas para innovación con Mubil" son la "demostración" de que en Euskadi "el voto útil es al PNV".

Además, se ha mostrado convencido de que "si el PNV está fuerte, si el PNV gana estas elecciones, Euskadi será respetada y nuestros intereses" y sus derechos "estarán bien defendidos". "Voto PNV, voto refugio", ha aseverado.

URKULLU, FONDOS EUROPEOS

Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el PNV luchará en Madrid para poder gestionar los fondos europeos Next Generation "desde Euskadi", ya que, de lo contrario, "no va a ser posible hacer uso de ellos en los plazos establecidos" y se corre "el riesgo de perderlos".

Urkullu se ha referido a los fondos europeos Next Generation y ha recordado que la Unión Europea ha recomendado que sean "las regiones" las que participen en su "diseño y gestión". "PNV y sus representantes seguiremos insistiendo al Gobierno español que gestionemos estos recursos desde Euskadi", ha señalado, para advertir, a continuación, de que "si no lo hacemos, no va a ser posible hacer uso de estos fondos en los plazos establecidos y corremos el riesgo de perderlos". "Todavía estamos a tiempo", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado que esas ayudas "lleguen de manera efectiva al tejido productivo e industrial".

"Creemos en Europa", ha afirmado el lehendakari, y ha añadido que el PNV ha hecho sus propias "aportaciones" al debate sobre la Unión Europea. "Nos encontramos en el semestre de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y, por eso, exigimos al Gobierno Español, sea del color que sea, que dé pasos efectivos", ha señalado.

Urkullu ha asegurado que los representantes del PNV en el Congreso y el Senado "serán la voz de Euskadi para que desde las instituciones del Estado haya un compromiso en Europa para con la diversidad del propio Estado". "Nuestro objetivo es que Europa sea garante de la diversidad cultural, que defienda y proteja todas sus lenguas, también el euskara", ha añadido.

El Lehendakari ha exigido también a los gobiernos central y francés que "cumplan los compromisos de las instituciones europeas y la Alta Velocidad sea una realidad en 2030". "Deseamos contar con infraestructuras de transporte, de energía o digitales modernas e interconectadas", ha indicado.

Ademá, Urkullu ha denunciado la "vulneración de derechos" de los vascoparlantes y se ha comprometido a luchar "por la igualdad" en Euskadi, el Estado y Europa.

INCAPACIDAD DE DIALOGAR

Esteban, por su parte, ha lamentado "la incapacidad de dialogar que lastra la vida política en estos tiempos" y provoca "inestabilidad" que, a su vez, causa "falta de confianza de la economía y acaba generando el crecimiento del populismo y el autoritarismo, que conlleva el surgimiento de partidos que no solo quieren imponer sus ideas sino incluso suprimir al adversario", es decir, "partidos no democráticos y, en definitiva, antisistema".

Frente a ello, ha señalado que hacer política es "ceder, saber negociar, encontrar vías intermedias, defender las cosas con firmeza y sobre todo con convicción, pero sin insultar a nadie". "Hacer política es llegar a acuerdos", ha apuntado, porque esa es, a su juicio, "la única manera de avanzar en mejorar la vida de la ciudadanía y hacer avanzar a la sociedad a posiciones más cercanas a tu ideal".

Además, ha afirmado que "el PNV y sus grupos parlamentarios no juegan al regate corto", ni "al poder por el poder". "Sabemos que la mentira tiene las patas cortas y que nuestro deber es decir la verdad a la ciudadanía, sean buenas o malas noticias", ha adicho.

Esteban ha subrayado que "el PNV tiene un compromiso con la democracia, con el diálogo, con la política efectiva basada en el acuerdo" y está empeñado "en llevar a la sociedad vasca hacia un futuro mejor".

Finalmente, ha sostenido que el PNV tiene que estar en Madrid para que sus votos "pesen" al renovar la Ley de Concierto Económico o el Cupo, "para decir que somos una nación y que no aceptamos la recentralización que nos auguran unos u otros en sus programas electorales" y "para recordar día a día durante cuatro años la agenda vasca".

"Iremos a decir las cosas como son, sin inexactitudes, que es como llama a las mentiras ahora Feijóo, y sin afirmaciones burdas, como Bildu diciendo que somos parte del bloque fascista". "Nada con la ultraderecha o con quien se apoya en ella", ha advertido.

Por su parte, Vaquero ha incidido en que "llevar la voz de Euskadi a Madrid es importante para defender el autogobierno" y "para liderar la defensa de los derechos civiles y políticos, como hasta ahora, y para hacer frente a la involución democrática".

Además, ha reivindicado la "credibilidad" de los políticos jeltzales, en una campaña en la que "mentir es muy barato". "Nosotros a lo nuestro, con la verdad, combatiendo la demagogia y el populismo, actuando con respeto, porque la política es para trabajar al servicio de los pueblos y de los ciudadanos", ha concluido.