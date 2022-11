Ortuzar defiende el "modelo PNV" frente a quienes ven el autogobierno como "una foto fija que ya no puede evolucionar"

Anima a EGI a erigirse en "espejo de la juventud vasca" frente a quienes apoyan al "autócrata" de Putin y pretenden "imponer dictaduras"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado a "mantener vivo" el modelo de PNV, que "siempre que puede avanza en la consecución de mayores cuotas de soberanía para Euskadi", frente a quienes quieren dejar el autogobierno vasco "como una foto fija que ya no puede evolucionar".

Ortuzar ha intervenido este sábado en la VIII Asamblea General de Euzko Gaztedi-EGI celebrada en la localidad vizcaína de Sopela, donde ha asegurado que, "paso a paso", en Euskadi somos "cada día menos dependientes" y "más dueños de nuestro destino" y estamos "más cerca de conseguir la libertad nacional".

El máximo responsable del EBB ha emplazado a "mantener vivo el modelo PNV", frente a quienes quieren dejar el autogobierno vasco "como una foto fija que ya no puede evolucionar", y frente a quienes "no quieren reconocer que hace cuarenta años se equivocaron y que a día de hoy tampoco saben lo que este país necesita".

Tras indicar a las juventudes del partido que su labor "fundamental" es "estar al servicio de Euskadi", ha considerado que el documento político aprobado por la VIII Asamblea General de Euzko Gaztedi-EGI que guiará su trabajo durante los próximos cuatro años, es "equilibrado, valiente en lo nacional, reivindicativo en lo social y con los pies en el suelo para afrontar los problemas que tenéis como juventud, y también para proponer las mejores soluciones".

Además de "los derechos nacionales de Euskadi", ha destacado que en el documento se dibujan "cinco grandes objetivos de acción: la persona, el planeta, la paz, el progreso y la cooperación". "Buenos conceptos y un buen punto de partida para afrontar ese futuro que ahora parece incierto pero que tenemos que llenar de seguridades", ha remarcado.

A los 99 puntos del documento, Ortuzar ha añadido uno más: "el compromiso con Euskadi, con la Nación Vasca y con la lucha por la libertad de este País". "Os pido un compromiso total con la Euskadi en construcción en la que vivimos y trabajo sin descanso para avanzar en la soberanía vasca", ha solicitado a las juventudes del partido.

También les ha pedido "compromiso total para situar a la sociedad vasca en la vanguardia del desarrollo humano y con las mejores condiciones de vida", así como "trabajo sin descanso para ser el espejo en el que se mire la juventud vasca y no caiga en los cantos de sirena de esos grupos de pancarta y pandereta que quieren traer la revolución a Euskadi pero, de momento, solo les hemos visto montar txosnas pegándose por el dinero con la juventud oficial radical".

"Ninguno de estos grupos puede ser el referente para la juventud vasca. Ni los que quieren cambiar la ikurriña por la hoz y el martillo; ni los que pintan las famosas 'zetas' de amistad con el autócrata de Putin; ni a los que se les llena la boca hablando del proletariado pero son aburguesados hijos de aburguesados, disfrazados de lagarterana comunista; ni los que quieren acabar con la libertad y la democracia para imponernos su particular dictadura del 'GKStariado', ha advertido.

Asimismo, ha dicho que "tampoco valen de ejemplo los de la juventud radical oficial, que, como los otros les están comiendo la tostada, se ven en la obligación de aparentar ser los más radicales y, además, quieren controlar todos los movimientos juveniles hasta el punto de querer ser ellos quienes deciden quién entra en las fiestas o no, quién puede montar txosna o no, quién puede integrarse en la comisión de fiestas o no".

"Nuestro modelo no se basa ni en dictaduras ni en el marxismo-leninismo, sino que es democrático, participativo e institucional", ha defendido, para señalar que llevan practicándolo durante los últimos cuarenta años, "en los que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que superar, podemos presentar un buen balance".

En ese sentido, ha asegurado que Euskadi "no ha sido en la época moderna más nación que ahora, nunca en los dos últimos siglos hemos tenido tanta capacidad política, tanto autogobierno, ni tanta posibilidad de mejorar la vida de la sociedad vasca".

Ortuzar ha instado a los jóvenes a "defender sin complejos" la vía emprendida hace 40 años, "el nacionalismo institucional, el nacionalismo que va paso a paso pero que nunca retrocede, el que siempre que puede avanza en la consecución de mayores cuotas de soberanía para Euskadi", como "se ha visto recientemente en la última negociación presupuestaria" con la consolidación de la Ley de Cupo para cinco años más y selecciones de pelota y surf en el ámbito internacional.

ASAMBLEA

Euzko Gaztedi-EGI ha culminado su VIII Asamblea General con la aprobación del documento que marcará la línea estratégica de la juventud de EAJ-PNV para los siguientes cuatro años. El documento recoge cinco ponencias que marcan el camino de las actuaciones a desempeñar por las y los jóvenes jeltzales en ámbitos tan diversos como la política, la igualdad, el euskera y la cultura, la economía y el medio ambiente, apoyándose siempre en las acciones fijadas en la Agende 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El congreso cuatrienal de EGI ha reunido este año en Sopela a más de 120 jóvenes de Euskdi, Navarra y País vascofrancés para abordar, aparte del documento que guiará su acción política, la adecuación de sus estatutos internos a las nuevas realidades y, de esa manera, establecer nuevos mecanismos de actuación que fomenten la participación interna.

Asimismo, han hecho un balance del trabajo realizado desde la última Asamblea General que tuvo lugar en Zarautz (Gipuzkoa). Mikel Hidalgo, secretario del Consejo Nacional de EGI, ha indicado que "la mayor parte de lo planteado entonces se ha podido llevar a cabo, a pesar de las dificultades surgidas en los últimos años, principalmente provocadas por la Covid-19" y ha asegurado que "la organización está fuerte".

EGi se ha vuelto a presentar ante la ciudadanía vasca como "movimiento político nacionalista vasco formado por jóvenes, euskaldun, independentista, humanista, feminista, y que aboga por un estado federalista europeo".

"Vivimos tiempos social, política y económicamente convulsos, pero eso nos debe animar aún más a ser proactivas, contundentes y comprometidos con este país y su futuro. Ese ha sido precisamente el objetivo del documento que hemos aprobado hoy: ser una guía que garantice el futuro de este país", ha concluido Hidalgo.