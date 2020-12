Ortuzar dice que una de sus prioridades "máximas" será mantener la unidad interna del partido que "da la fuerza" al PNV

Afirma que el PGE que PNV apoya es "menos transformador y progresista" y tiene "menos capacidad de acción social" que las cuentas vascas

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, afirma que "la fuerza del PNV viene de la unidad interna", por lo que una de sus prioridades "máximas" tras ser reelegido será "mantener este clima de unidad interna y de cohesión dentro del partido, los batzokis y organizaciones territoriales".

En una entrevista al diario 'Deia', recogida por Europa Press, Ortuzar afirma que "es un buen momento" para el PNV y añade que "no es casualidad" que siempre que la formación jeltzale tiene "un buen momento electoral, es porque hay una buena sintonía interna".

"Nuestra fuerza viene de la unidad interna. Ese es uno de los elementos claves que el partido tiene que mantener y, desde luego, va a ser una de mis prioridades máximas: mantener este clima de unidad interna y de cohesión dentro del partido, los batzokis y organizaciones territoriales", asegura.

Ortuzar, que afronta un tercer mandato al frente el EBB con una ejecutiva de continuidad, advierte de que estamos en una situación "muy excepcional, no solo por la pandemia, pero especialmente por ella, y eso requiere gente experimentada, que ya se haya tenido que mover en aguas turbulentas".

Probablemente, añade, en su reelección "también ha pesado el buen momento que vive el partido, la paz interna, y la capacidad de atracción social que estamos teniendo electoralmente, y han querido premiar a los que hemos llevado al partido a esa situación".

"Pero no me cabe la menor duda de que, en la retina de la gente, también está que el partido tiene que ir juntando eslabones, que la cadena no se pare, y hay que empezar a mover el banquillo. Yo mismo he mandado ese mensaje. Los que estamos ahí tenemos una clara vocación de no perpetuarnos en el poder, y dar pasos para que el partido se renueve", afirma, para avanzar que en los próximos cuatro años una de sus "tareas fundamentales" va a ser "crear el clima para que el partido pueda decidir dentro de cuatro años cuál es su mejor futuro y en manos de quién hay que dejarlo".

Preguntado sobre si interpreta el aval de las bases como un respaldo para continuar en la misma línea política 'pragmática' y los acuerdos transversales con el PSE, opina que sí. A su entender, "hay una asunción, no en nuestras bases, sino en el país, de que eso es bueno para este momento histórico".

"Sin sacralizar nada, frente a esa política de trincheras y de bloques a la que se nos quiere llevar y que estamos viendo que en Madrid hay quien quiere que cristalice como una manera de establecer una política inmovilista, nosotros somos más de tender puentes, de marcar más lo que nos une que lo que nos diferencia. Hay que asumir la pluralidad de la sociedad vasca y entenderse entre diferentes", mantiene.

ACUERDO REFRENDADO EN LAS URNAS

En ese sentido, defiende que Euskadi tiene hoy un acuerdo que "ha sido refrendado en las urnas, que tiene mayoría absoluta en el Gobierno vasco y las diputaciones, que da estabilidad política y que, quitando el paréntesis de la pandemia, se había revelado como un gran factor de relanzamiento económico".

"Esa política es buena. A nosotros no nos gusta lo que está pasando en Madrid, a pesar de que estemos colaborando", dice, para explicar que al PNV le gustaría que las mayorías "no se hicieran contra nadie" y, en ese sentido, dice tener la sensación de que "algunos actores políticos en Madrid quieren construir mayorías de manera excluyente, cuando en un momento como éste, siempre que haya coherencia, lo importante sería sumar cuantas más fuerzas mejor".

Así, se refiere a Podemos y dice que "lo hace casi exclusivamente para preservar su proyecto político, no porque sea lo bueno para el país". "Si con esa fórmula de acuerdo con ERC y EH Bildu espanta a C's y no digo ya al PP, a Sánchez solo le queda la capacidad de mirar hacia la izquierda, y queda como un rehén de Podemos. No me gustaría que eso viniera a Euskadi. Sería malo para la sociedad vasca importar ese modelo de bloques tan cerrados que, además, es un bloque más de tentación de poder que para transformar", advierte.

Tras recordar que el Presupuesto General del Estado está en fase de aprobación en el Senado, y el PNV ha votado que sí, subraya que "es menos transformador y progresista y tiene menos capacidad de acción social que el Presupuesto vasco". "No tengo ningún problema en debatir con quien quiera de Podemos o de Bildu y hacer un análisis objetivo partida a partida. Los que en Madrid han dado su sí, aquí quieren dar el no", indica.

Sobre el apoyo de EH Bildu a las cuentas del Gobierno Sánchez o el pacto puntual entre el PSE y Podemos en Irun, Ortuzar cree necesario estar "muy atentos a los movimientos que haya porque, nos gusten o no, puede haber una pulsión" y destaca que al PSE es "al que colocan en un brete, cuando sería el mayor perjudicado de esa opción". "Tendremos que sacar los mejores resultados y hacer ver a otras fuerzas, en este caso al PSE, que la mejor opción para este país en el corto y medio plazo, y espero que en el largo, sigue siendo la actual", insiste.

En relación a la propuesta de Podemos de tratar las cuentas con el PSE, Ortuzar cree que ha sido "un intento muy infantil de meter la cuña donde no hay ranura". Así, señala que el PSE y el PNV tienen "una larga trayectoria de encuentros y desencuentros", de la que han "aprendido" y tienen "clara la prioridad", que las instituciones "estén bien gobernadas" y "estos juegos florales están muy fuera de la prioridad como para que al Gobierno vasco y las diputaciones les afecten".

Tras afirmar que "la foto de la mayoría que ha aprobado el Presupuesto en Madrid sin el PNV sería una foto más en blanco y negro", el dirigente jeltzale dice que el "primer" objetivo para los próximos cuatro años es "salir" de la pandemia del covid-19 y el "segundo" sería "fortalecer las estructuras económicas del país y la creación de empleo".

PONENCIA DEL ESTATUS

Tras insistir en que hay que poner toda la atención en la pandemia, cree que eso "no es incompatible con ir abriendo ámbitos de actuación en los otros campos". En ese sentido, se refiere a la Ponencia del nuevo estatus, que "no partiría de cero", sino de "unos trabajos muy avanzados". "Otra cosa es que hacer las cosas a tiempo puede relanzar un proyecto, y hacerlas a destiempo puede matar buenos proyectos", advierte.

Sobre las informaciones que apuntan a que el PP desea acercarse al PNV en Madrid y Euskadi, Ortuzar dice que "no deja de ser curioso que uno se entere por la prensa" y añade que "es más fácil descolgar los teléfonos". Tras señalar que siguen "con mucha atención los movimientos del PP", reconoce que vieron "con buenos ojos el giro discursivo de Casado en la moción de censura marcando esa frontera tan nítida con Vox", pero le gustaría que "el discurso vaya acompañado de hechos, y, todavía, en los hechos, el PP está un poco atenazado".

En cuanto a su relación con Pablo Iglesias, dicen que hablan "a menudo", aunque "cuando a él le interesa". "Nos tiene respeto, la relación personal es buena y la relación política es de colaboración, pero se nota que le molestamos, porque desmontamos gran parte de su teoría: solo las izquierdas marxistas de su estilo son las buenas, y el resto somos sospechosos, incluido el PSOE. Le rompemos esa foto, ese blanco o negro, porque no somos blanco o negro", concluye.