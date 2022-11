Ortuzar espera que se corrijan "las carencias de inversiones" en Euskadi que reflejan los PGE para que el PNV los apoye

Pide que se inicien trámites con el Consejo Superior de Deportes para que las selecciones vascas de pelota y surf compitan internacionalmente

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la formación jeltzale encarará la próxima semana la segunda fase de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con la pretensión de lograr que tengan "un impacto inversor en Euskadi acorde con su participación en el ámbito estatal", que corrijan las "carencias" que reflejan en la actualidad y que cumplan con las partidas plurianuales comprometidas con anterioridad.

Además, ha pedido que se inicien los trámites con el Consejo Superior de Deportes para que las selecciones vascas de pelota y surf puedan competir internacionalmente, y ha asegurado que estarán "muy vigilantes" para que el Gobierno cumpla con el acuerdo alcanzado con el PNV a través de una enmienda incluida en la Ley del Deporte.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha recordado que la próxima semana afrontarán la nueva fase de la negociación de las cuentas estatales, después de que se haya "sustanciado la primera fase", que les llevó a no presentar enmienda a la totalidad tras lograr cuestiones "muy relevantes" para los vascos, entre los que ha destacado la renovación de la ley quinquenal del Cupo, "la más importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo".

"En un momento de incertidumbre económica, de volatilidad de la economía e inflación, obtener un horizonte de certeza presupuestaria para cinco años es muy importante", ha subrayado. Además, ha recordado el acuerdo para que las selecciones de pelota y surf puedan participar en competiciones internacionales, y el impulso a "una gran transferencia" como la de Cercanías de Renfe, que el Gobierno Vasco trata de ultimar.

En todo caso, ha precisado que ahora se negociará el contenido "en sí" de los Presupuestos, a los que los jeltzales han presentado 85 enmiendas parciales, algunas orientadas a cumplir partidas plurianuales comprometidas con anterioridad, porque han comprobado que las cuantías reflejadas en los PGE "son inferiores" a lo pactado. "Hemos enmendado para que las cuantías sean las previstas en acuerdos anteriores y hemos visto también carencias de inversiones en Euskadi en ciertos ámbitos", ha manifestado.

El líder jeltzale ha apuntado que la decisión final que adopte su partido sobre las cuentas dependerá de "cuál sea la respuesta de cada Ministerio a sus demandas" a lo largo de la próxima semana. "Nuestra vocación es darles el 'sí', pero tienen que ser unos Presupuestos reconocibles para Euskadi, en los que tenga una presencia, y que tengan un impacto en nuestro país acorde a nuestra participación en el ámbito estatal", ha añadido.

En todo caso, ha advertido de que los jeltzales no votarán a favor de las cuentas estatales si no hay "un cumplimiento de todos los plurianuales", porque no pueden "darlas por buenas si fallan compromisos anteriores".

El líder jeltzale ha admitido que este año el Presupuesto es "más pequeño y está más vacío, porque gran parte de la capacidad inversora del Estado se ha desplazado a los Fondos Europeos, que son extrapresupuestarios", aunque ha vuelto a quejarse de que estos "no están llegando como deben". "Su gestión está siendo demasiado farragosa y necesita un viraje", ha añadido.

También ha lamentado que en los últimos datos que les ofrecieron, la inversión pública del Estado había bajado en Euskadi y en Cataluña. "No tiene mucho sentido que se baje en dos zonas que son más punteras económica e industrialmente. Hay que ver cuál es el esfuerzo global que hace el Estado, en el caso nuestro en Euskadi, y en función de eso, tomaremos una decisión", ha remarcado.

SELECCIONES VASCAS

Andoni Ortuzar también ha asegurado que su partido estará "muy vigilante" para que el Ejecutivo del Estado impulse la participación internacional de las selecciones de pelota vasca y surf. "Nos encargaremos de que lo haga", ha subrayado.

A su juicio, para que esto pueda materializarse, se "necesita una gestión, una voluntad y una determinación política". De hecho, ha dicho que "hay que empezar ya los trámites con el Consejo Superior de Deportes para hacer el acuerdo de participación de estas federaciones deportivas autonómicas en competiciones oficiales internacionales. "Lo vamos a intentar formalizar lo más rápido posible", ha puntualizado. SEDICIÓN

Ortuzar espera, además, a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concrete su planteamiento de modificación del delito de sedición. "Dependiendo de cuál sea la reforma, será aceptable o no para nosotros", ha declarado.

No obstante, ha explicado que a los jeltzales les cuesta "digerir" que se contemple "un delito de estas característicos en un marco de democracia europea". "En todo caso, antes de tomar una decisión, lo hablaremos también con los partidos catalanes, que son los que están más directamente implicados en esta cuestión", ha indicado.

Tras admitir que no le sorprende que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se oponga a la reforma del delito de sedición, ha aclarado que sí le provoca "sorpresa" que lo vincule a la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha congelado.

"Habría sido completamente legítimo por el PP oponerse a la reforma de la sedición, pero a la vez haber dado curso a la renovación del CGPJporque todas las noticias que nos llegaban es que se habían puesto de acuerdo en la fórmula y en los nombres", ha indicado.

En su opinión, "no tiene sentido que, pudiendo arreglar un problema, se vincule a otro tema que no tiene nada que ver y se empantane todo". "Creo que el PP se ha equivocado o se ha dejado influenciar por los elementos más reaccionarios de dentro del partido y de su entono mediático", ha apuntado.

El presidente del EBB ha señalado que, partiendo de que el PNV "no ha sido parte del problema", si se le pide, estará "encantado" de coadyuvar a su resolución, ya que el órgano de gobierno de los jueces es "relevante, y lleva mucho tiempo en situación de interinidad, crisis y crispación".

"Empieza a haber alarma social sobre esta cuestión y que, para el buen funcionamiento del sistema democrático y la identificación de la ciudadanía con el sistema democrático, sería bueno que esto se solucionara cuanto antes, aunque no parece que vaya a ser así", ha considerado.

PRESUPUESTOS DE EUSKADI

Andoni Ortuzar también se ha referido a los Presupuestos vascos para 2023 y cree que "sería muy difícil de entender" que EH Bildu los rechazara, después de abstenerse el año pasado. En caso de que se oponga, ha afirmado que sería por "razones puramente extrapresupuestarias" y, más concretamente, por la cercanía de las elecciones municipales y forales.

Por ello, ha reiterado que no se entiende que "lo que es posible" en Navarra o en Madrid, no lo sea Euskadi. "Si aquí mantiene condiciones imposibles, porque no son una enmienda a la totalidad al Presupuesto, sino al desarrollo económico financiero del país, es porque ha decidido políticamente que prefiere el conflicto. Esto es un presupuesto, no una revolución", ha afirmado.

Por otra parte, confía en que, finalmente, Elkarrekin Podemos-IU, respalde el Presupuesto, "en justa reciprocidad", con lo que el PNV "hace en Madrid". "No tendría mucho sentido que Podemos saque los PGE con los votos de PNV, y aquí haga una oposición feroz. Espero que reconsidere su posición y llegue a una entente con el Gobierno Vasco", ha concluido.

